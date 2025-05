Era un domingo tranquilo, de esos en los que parece no pasar gran cosa. Sin embargo, promediando la tarde, sucedió un hecho muy llamativo. El Galatasaray, club en el que milita Mauro Icardi parecía haberle mandado una carta y flores por el día de la madre a la China Suárez y a Wanda Nara. Un hecho que, como cualquiera se podría imaginar, despertó todo tipo de reacciones.

Los regalos del Galatasaray a la china Suárez y Wanda Nara

El mensaje hacia la China Suárez era concreto. La tarjeta que acompañaba a las rosas decía: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una las madres más maravillosas del mundo y para desearle un Feliz Día de la Madre". El momento fue compartido por la actriz.

La publicación de la China Suárez.

En tanto, el de Wanda Nara parecía un tanto más emotivo y validaba, tanto su trabajo como madre como representante de Mauro Icardi. "Feliz día a nuestra Leona, sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos trajiste. Felicidades hoy y siempre. Nunca nada hará olvidar lo que hiciste por estos colores. Sos bienvenida siempre", decía. Un mensaje que la conductora también agradeció.

El supuesto regalo del Galatasaray a Wanda Nara.

Con esas imágenes, parecía que el club había decidido homenajear a ambas mujeres. A la china Suárez, como actual pareja de Icardi y a Wanda Nara, que es la madre de sus dos hijas Pero claro, en este trinomio las cosas no suelen ser tan sencillas y de inmediato comenzaron a pasar algunas situaciones.

El Galatasaray desmiente la versión de Wanda Nara

Primero llegó la palabra de dos periodistas de Turquía, que aseguraron que el club nunca le había mandado ese regalo a Wanda, al menos no institucionalmente. Lo que marcaron como prueba es que las flores enviadas a las parejas de los jugadores eran rojas y las de Wanda eran blancas, además de marcar diferencias en la carta.

Más tarde, desde la cuenta del Ejercito de LAM, mostraron que la caja que parecía haber llegado con esas flores y esa carta, era vieja y pertenecía a un regalo que Wanda le había hecho a Icardi hace algunos años. La conductora salió al cruce y aclaró que ese adorno era de ella, pero que las flores las había recibido esa misma mañana.

La respuesta de Wanda cuando se reveló la verdad sobre la caja.

Con esta nueva versión sobre la mesa, apareció un nuevo protagonista. Una cuenta dedicada al Galatasaray, que es seguida por Mauro Icardi, realizó una publicación en la que dijeron que los dirigentes del club habían confirmado que no habían enviado nada a Wanda Nara. Aunque no publicaron un comunicado oficial, la información recibió un polémico like por parte de la China Suárez.

La versión traducida del comunicado publicado.

En este contexto, Marcia Frisciotti, Pochi de Gossipeame, aseguró que la versión que le había llegado a ella era diferente. En su cuenta de Instagram explicó que a ella le habían dicho que Mauro no se tomó nada bien el regalo, que existió, y que por eso comenzaron a circular las desmentidas.

Gossipeame asegura que Wanda dice la verdad.

De momento esa es toda la información que se tiene, pero claro está que no será lo último que haya al respecto. Será cuestión de horas, o quizás minutos, para que Wanda Nara, Mauro Icardi o la China Suárez salgan a dar su versión de los hechos, como ya ha sucedido en más de una oportunidad.