Nicole Neumann compartió el pasatiempo favorito de Cruz Urcera: "Él y sus libros"

Nicole Neumann volvió a sorprender a sus seguidores con un detalle entrañable de su vida cotidiana. En esta ocasión, la modelo compartió el pasatiempo favorito de Cruz Urcera, un hábito que se convirtió en una hermosa rutina que ambos disfrutan cada día. Entre páginas y nuevas historias, este vínculo especial trajo más de un regalo inesperado para el pequeño.

Nicole Neumann encontró en los libros una forma de conectar aún más con su hijo menor, Cruz Urcera. La modelo reveló que la lectura se convirtió en su pasatiempo favorito, una actividad que fue creciendo hasta transformar su hogar en un espacio lleno de nuevas historias. Lo que comenzó como un momento compartido entre madre e hijo se expandió gracias a un significativo gesto familiar.

En medio de su agitada agenda profesional y personal, la reconocida presentadora encontró un espacio de calma y conexión con su hijo menor. A través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes donde se la puede ver junto al bebé leyendo y viendo los distintos dibujos de los cuentos que le fueron regalando.

Durante este fin de semana, Nicole Neumann se mostró pasando tiempo con Cruz Urcera, y en algunas de las historias que compartió en su Instagram se podían ver los libros que estuvieron leyendo: “Él y sus libros”. La modelo destacó que la rutina les permite compartir más momentos juntos, estimulando también un buen hábito desde niño.

El entusiasmo de la modelo por esta actividad no tardó en expandirse, y su entorno más cercano quiso formar parte de esta nueva tradición familiar. La madrina de Cruz, emocionada por el interés del pequeño, decidió contribuir a su creciente biblioteca con nuevos ejemplares, enriqueciendo aún más las opciones de lectura en casa. “Vino la madrina y Bauti, y me trajo unos cuentitos que me encantan”, puso la influencer en sus redes.

Este fin de semana, la empresaria aprovechó la oportunidad de compartir tiempo con el pequeño y su abuela Petra, ya que sus hijas mayores estaban con su padre, Fabián Cubero. Fue un encuentro de calma y conexión familiar, donde los cuentos y las páginas ilustradas se convirtieron en protagonistas.

Nicole Neumann encontró en los libros un lazo especial con Cruz, transformando la lectura en un refugio de conexión y aprendizaje. "Él y sus libros" se convirtieron en protagonistas de momentos entrañables, demostrando que, incluso en la infancia temprana, el amor por las historias puede marcar el comienzo de una hermosa tradición. Entre páginas llenas de imaginación y el cálido vínculo de madre e hijo, esta rutina promete seguir creciendo, enriqueciendo los días del niño y fortaleciendo aún más su relación con la modelo.

