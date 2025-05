¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Lunes movido, Aries. Vas a tener que poner en orden prioridades porque todo el mundo quiere algo de vos. No te olvides de frenar y respirar. Un mensaje inesperado puede traerte una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Arrancás la semana con la cabeza en mil cosas, pero el cuerpo te pide descanso. Es un buen día para delegar y no cargar con todo solo por costumbre. Escuchá a tu intuición, sobre todo en lo laboral.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La energía cambia a tu favor, Géminis. Estás más comunicativo y con ganas de socializar. Ideal para retomar charlas pendientes o cerrar acuerdos. Un tema del pasado vuelve, pero esta vez tenés otra perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy te toca cuidar el equilibrio emocional. No te tomes todo tan a pecho, Cáncer. Puede que alguien cercano actúe de forma confusa, pero no es personal. Mantené la calma y esperá que aclare.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Arrancás con fuerza, pero cuidado con querer imponer tu punto de vista. A veces, ceder también es ganar. Una oportunidad de crecimiento aparece, pero requiere salir de la zona de confort.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización es tu aliada este lunes. Ponete al día con lo que venís postergando. Es un buen día para temas de salud o rutinas. En lo afectivo, alguien espera un gesto más claro de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Estás con ganas de algo nuevo, pero no sabés bien por dónde empezar. No te apures, Libra. El día trae señales si estás atento. Una conversación casual puede abrirte una puerta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intensidad marca el ritmo del día. Hay decisiones que venís masticando hace rato, y hoy podrías animarte a dar el paso. En el amor, evitá dramatizar: no todo es blanco o negro.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te cuesta mantener los pies en la tierra hoy, Sagitario. Las distracciones abundan, pero también las ideas creativas. Anotá todo lo que se te ocurra, que puede servir más adelante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Lunes productivo si lográs aislarte un poco del ruido externo. En lo económico, aparece una posibilidad interesante, pero analizá bien los detalles. En casa, alguien necesita más atención de la que creés.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tenés ganas de romper con la rutina, y eso puede jugarte a favor si sabés canalizarlo. Buen día para explorar nuevas formas de trabajar o relacionarte. Una charla te deja pensando.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más sensible de lo habitual. Cuidá tu energía, sobre todo si hay ambientes tensos. Lo artístico o espiritual puede ayudarte a reenfocarte. En el amor, no te quedes con lo que no se dice.