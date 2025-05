¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy te vas a sentir con ganas de decir lo que pensás sin filtro, pero ojo con eso, porque no todo el mundo está listo para tu sinceridad brutal. Aprovechá para encarar una conversación pendiente, pero con diplomacia.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venís de unos días intensos y hoy necesitás bajar un cambio. Es un buen momento para cuidar el cuerpo, darte un gustito y no apurarte con decisiones financieras. Si tenés que firmar algo, leé bien la letra chica.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

¡Feliz vuelta al Sol, Geminiano! Hoy el universo te pone en primer plano. Estás con un carisma imbatible, ideal para iniciar proyectos, conocer gente o mostrar tus ideas. No te disperses, que todo no se puede a la vez.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hay algo que estás sintiendo pero no te animás a decir. Hoy la energía te invita a mirar para adentro y darte un ratito para vos. Puede aparecer nostalgia, pero también comprensión. Buena jornada para la introspección.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día para brillar en lo social, Leo. Estás con toda para armar planes, conectar con amigos o incluso hacer contactos interesantes para el trabajo. Eso sí, no quieras controlar todo. Dejá que las cosas fluyan un poco.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La exigencia te está jugando en contra. Hoy bajá la vara un poco, no todo tiene que salir perfecto. Te pueden surgir oportunidades laborales interesantes, pero tendrás que confiar más en vos y no buscar el “plan perfecto”.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La Luna en tu signo te pone hipersensible, pero también muy conectadx con tus emociones. Día ideal para resolver temas del corazón, charlar con alguien que te importa o poner en orden tu espacio personal.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy el día pinta introspectivo. Estás detectando cosas que antes no veías, y eso puede traer revelaciones. No te guardes tanto, buscá con quién abrirte. Puede ser una jornada poderosa si la vivís sin máscaras.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés la cabeza a mil y el cuerpo también. Hoy todo indica movimiento, charlas, planes espontáneos. El desafío va a ser poner foco. Si estás en pareja, puede haber una charla importante; escuchá más, hablá menos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hoy es un día para priorizar lo práctico: laburo, cuentas, pendientes. Pero no te olvides de que sos humanx, no una máquina. Puede haber algún roce con figuras de autoridad, tratá de no cerrarte ni endurecerte.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La energía geminiana te activa al mango. Te vas a sentir creativo, curioso, con ganas de probar cosas nuevas. Buen momento para estudiar algo, leer o planificar un viajecito. En el amor, sorpresa agradable.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy se mueve mucho lo emocional. Podés sentirte un poco más sensible o confundidx, pero también más empáticx. Ideal para conectar desde el alma con alguien o ponerle palabras a algo que venís sintiendo hace rato.