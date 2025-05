Mauro Icardi reveló que la China Suárez le revisa el celular

Mauro Icardi y la China Suárez continúan mostrándose en redes como la pareja perfecta e ideal, sin embargo no todo es lo que parece. Según contó Pepe Ochoa en LAM, el futbolista le habría confesado a un amigo que la actriz le revisa el celular y por eso tomó la decisión de crearse una cuenta secreta en Instagram, a la que su pareja no tendría acceso.

Minutos después de que el jugador publicara un extenso descargo en redes sociales, donde apuntó contra los medios, Wanda Nara y sus abogados, y confirmara que irá por la tenencia de sus hijas, se reveló un chat donde confirma que la China le revisaría el celular y tendría acceso a sus redes sociales.

Después de que ambos compartieran stories similares contra el abogado de Wanda Nara por haber hecho un comentario despectivo sobre Amancio Vicuña, Pepe Ochoa confirmó que Mauro Icardi se habría creado una cuenta de Instagram secreta porque la China Suárez le revisa el celular.

El panelista de LAM dio la información al aire y compartió una foto del chat entre Icardi y la persona a la que le confesó su actual situación. “En algún momento hemos deslizado que la China tiene una posición absoluta sobre Mauro, que es bastante tóxica, arrebatada y lo tiene un poquito c*gando”, inició.

“Conté en Bondi que la China tenía control sobre algunas de las cuentas de Mauro en redes sociales. Ella le pidió estar dentro de las cuentas y ver con quien hablaba”, continuó y Ángel de Brito recordó que “esto pasaba también con la Bad Bitch (Wanda Nara)”.

“Me habla un amigo de Mauro que quedó desplazado por la China, porque obviamente lo alejó de su entorno. Esta persona quedó enojada y me mandó una captura de pantalla donde se lee que Mauro Icardi le pide que se comunique con su abogada (Elba Marcovecchio) y le pase su cuenta trucha para comunicarse por ahí y que la China no se enteré de la conversación”, reveló Ochoa.

“Amigo, vos que no sos futbolista, creo que puedo confiar en vos. ¿Conoces a mi abogada Elba?”, le escribió Mauro a su amigo. “Si, pero nunca hablé con ella. ¿Pasó algo?”, responde el receptor. “Si le hablas por Instagram te va a responder. Decile que me hice un Instagram privado del que saben muy pocos. Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, sostuvo el ídolo del Galatasaray.

“Si te contesta Elba avisame y te paso el instagram así me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”, cerró el jugador respecto al tema que necesitaba discutir con su letrada y del que su pareja no podría enterarse.

Mauro Icardi demostró que la confianza que demuestra tener con la China Suárez en redes, no sería la misma que en la intimidad. El jugador decidió tomar medidas extremas al tener “intervenidas” sus redes y ocultarle a su novia una nueva cuenta de Instagram por donde se comunicaría con su abogada, Elba Marcovecchio.

