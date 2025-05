Luego de semanas de especulaciones, Sabrina Rojas blanqueó en abril pasado su nuevo romance con Gabriel Liñares, expareja de Flor Parise, la actual pareja de Karina Jelinek. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que están separados. Así lo informó el ciclo LAM (América) el miércoles por la noche, donde se expuso el particular motivo que habría llevado a la ruptura.

Se separó Sabrina Rojas: el particular motivo

Sabrina Rojas se separó de su novio Gabriel Liñares, según informaron en LAM, a dos meses de blanquear su relación amorosa. En abril pasado, la conductora subió la primera foto juntos a su cuenta de Instagram para terminar con los rumores y se mostró superenamorada tras varios meses estando soltera.

En la imagen se los podía ver abrazados y listos para una escapada romántica. Si bien Sabrina evitó etiquetar a su nuevo amor para que no se sepa nada sobre él, sus seguidores dieron a conocer su nombre e información sobre su vida personal tras una intensa búsqueda. Finalmente, descubrieron que se trataba de un empresario ligado a la vida nocturna porteña, apodado "Lechuga", que fue pareja de Flor Parise, actual novia de Karina Jelinek, y juntos tienen un hijo de 11 años.

Sabrina Rojas y Gabriel Liñares

Previo a su separación, la artista había brindado algunos detalles de su vínculo amoroso en su programa de América. “Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, expresó con total sinceridad en aquel entonces.

Además, había dejado en claro que tanto Gabriel Liñares ni ella conocen a sus respectivos hijos: “Les conté que hay un chico que me gusta. Nada más. Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá. Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”.

Acerca del motivo que llevó a una reciente separación entre la actriz y el empresario, Yanina Latorre aseguró que se debe al viaje que hizo Liñares con su ex pareja: "Se fueron solos Lechuga, Flor y el hijo porque siempre vacacionan una vez al año los tres para que el pibe esté con los dos. No pasa nada entre ellos”.

Cabe recordar que su última relación conocida fue con Luis “El Tucu” López, que duró casi dos años, luego de mucho tiempo sola tras su polémica separación de Luciano Castro en 2021, padre de sus hijos Esperanza y Fausto. Sin embargo, la flamante relación entre Sabrina Rojas y Gabriel Liñares parece haber llegado a su final. Habrá que ver si la actriz confirma esta noticia o aclara que tiene que ver con una simple crisis con posibilidad de reconciliación.