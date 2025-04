¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de abril de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de abril de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy te levantás con una energía que contagia. La Luna en conjunción con Júpiter te impulsa a tomar decisiones arriesgadas, pero ojo con no pisar el palito. Buen momento para hablar de lo que sentís sin filtro, pero con cuidado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Es tu temporada, Toro, y eso se nota. Hay chances de que alguien del pasado vuelva a tocar la puerta... ¿abrís o no? También se vienen buenas nuevas en lo laboral, pero no te duermas en los laureles.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil, como siempre. Pero hoy más que nunca necesitás bajar un cambio. La clave va a estar en decir menos y escuchar más. Hay una charla pendiente que puede cambiarte el rumbo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás sensible, Cangrejo, pero no te escondas en el caparazón. Es un día ideal para reconectar con la familia o los afectos más cercanos. En lo económico, te conviene no hacer gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El Sol te tira buena onda desde Tauro y eso te estabiliza un poco. Hoy vas a brillar, pero sin necesidad de llamar tanto la atención. Se vienen oportunidades laborales si sabés mostrar tu talento con humildad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te toca un día para ordenar, pero no solo lo material: también las emociones. Aprovechá para escribir, meditar o simplemente tener un rato de silencio. Te puede llegar una propuesta que parecía perdida.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu costado diplomático va a estar a prueba. Se avecina un conflicto entre amistades y vas a ser el puente, como siempre. En el amor, se activa una chispa que no veías venir.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Venís con intensidad, pero no todos están listos para tu nivel. Cuidá la forma en que decís las cosas, que podés herir sin querer. Buena jornada para cerrar ciclos y empezar algo nuevo con más liviandad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La aventura te llama, pero no hace falta tomarte un avión. Hoy podés descubrir algo nuevo en lo cotidiano. En lo sentimental, puede haber una sorpresa de alguien que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo sigue ocupando tu cabeza, pero hoy vas a tener que soltar un poco el control. Delegar no es perder el poder, Capi. Buen momento para cuidar el cuerpo: hidratate, dormí bien y poné límites.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Te pinta la necesidad de hacer algo diferente, pero no sabés por dónde empezar. Escuchá tu intuición, que hoy está afiladísima. En lo afectivo, puede surgir una conexión intensa si te abrís un poco más.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás sintiendo todo con mucha fuerza, Pececito. Usá esa sensibilidad para crear, no para preocuparte de más. Buen día para conectar con la música, el arte o algo espiritual. Si podés, hacete una escapada a la naturaleza.