¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 27 de junio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 27 de junio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día ideal para tomar decisiones rápidas, pero ojo con la impulsividad. La Luna en tu signo te da energía y coraje, aunque el tema amoroso puede estar un poco trabado. No te frustres si alguien no responde como esperás, mejor tomá distancia y pensá en lo que vos necesitás.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venus, tu regente, está tensionada con Saturno, y eso puede hacerte sentir medio seco emocionalmente. Quizás necesitás un respiro en tus relaciones o poner límites más claros. En lo económico, buen momento para revisar gastos y no hacer compras impulsivas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés la cabeza a mil y querés hacer mil cosas a la vez, pero no todos te siguen el ritmo. Andá despacio, organizate. Hay chances de que una conversación importante salga medio torcida, así que pensá bien lo que decís. No es día para chistes sarcásticos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La energía ariana de la Luna puede ponerte un poco a la defensiva. Estás muy emocional y cualquier cosa puede hacerte saltar. Tratá de canalizarlo haciendo algo activo. En el amor, hay algo que te molesta y no estás diciendo: animate a hablarlo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día con mucha potencia, pero también con ciertos desafíos en lo afectivo. Quizás esperás más de alguien que no puede darlo. Usá esa energía para enfocarte en vos. Si estás trabajando en algo creativo, hoy podés tener un brote de inspiración.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu necesidad de orden choca con la intensidad del día. Es probable que sientas que todo está desorganizado y eso te estrese. No te castigues por no tener el control. En lo laboral, se te reconoce el esfuerzo aunque no te lo digan de frente.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu regente, Venus, está incómoda hoy, y eso se siente en tus vínculos. Podés tener ganas de evitar conflictos, pero no es el camino. Mejor ser claro y sincero. Una charla honesta puede destrabar mucho. En lo estético, buen día para renovar tu look.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Se activa tu lado más guerrero con la Luna en Aries. Puede que saltes por cosas mínimas. Cuidá tu energía y tratá de no entrar en peleas que no llevan a nada. En lo sexual, estás con fuego. Canalizalo bien y puede ser una jornada muy intensa.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Querés acción, movimiento, cambios. Y hoy todo parece ir más lento de lo que te gustaría. La frustración puede aparecer, pero tené paciencia: lo que hoy se frena, más adelante fluye. En lo afectivo, cuidado con la sinceridad brutal: no siempre cae bien.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Saturno te pone en modo estructura, pero hoy los demás parecen no seguir tus reglas. Eso puede sacarte de eje. Tratá de delegar y confiar un poco más. En lo emocional, se te pide más apertura, aunque eso te cueste. No todo se puede racionalizar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hay tensión en el aire y vos lo percibís todo. Eso puede dejarte disperso. Tratá de bajar a tierra, conectar con lo concreto. Puede surgir una propuesta interesante, pero requerirá compromiso. En el amor, día para romper rutinas y sorprender.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás muy intuitivo, pero también más sensible de lo habitual. La cuadratura de Venus y Saturno puede traerte un bajón momentáneo en temas de pareja o vínculos cercanos. No lo tomes como algo personal: es un día para dejar que las emociones pasen sin aferrarse.