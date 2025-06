Andrea Rincón contó todo sobre su rotundo cambio de vida en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). La actriz y conductora habló con total sinceridad sobre los momentos más duros de su pasado, el proceso de sanación que inició cuando se sintió perdida y el presente luminoso que atraviesa con su nuevo proyecto televisivo. “Me vi siendo alguien que no era. Me había perdido por completo”, expresó.

De Gran Hermano al reconocimiento como actriz

La historia de Andrea Rincón es ampliamente conocida. Alcanzó la fama a los 21 años tras su paso por Gran Hermano en 2007. Luego fue vedette, protagonizó tapas de revistas y, con el tiempo, logró consagrarse como actriz. En 2016 fue premiada con un Martín Fierro como actriz revelación por su papel en La Leona. Hoy, además de conducir su propio programa, su carrera ya llegó a Hollywood ya que forma parte del elenco de The Clouds, titulada en español como Las Nubes, dirigida por Eduardo Pinto.

En +Caras, Andrea Rincón contó todo sobre su rotundo cambio de vida.

Sin embargo, detrás de su trayectoria vertiginosa se escondieron momentos muy difíciles. Durante la conversación con Maugeri, Andrea reconoció que a lo largo de su camino atravesó situaciones límite que la llevaron a replantearse todo. “Me vi en un programa de televisión hablando mal de la persona que amaba en ese momento, por hacerme la canchera, por querer pertenecer. Por encajar en la sociedad”, recordó.

El punto de quiebre y el inicio de su sanación

Ese momento marcó un antes y un después. “¿Qué quedaba de Andrea? Me di cuenta de que no quedaba nada de mí. A veces, cuando uno se equivoca, pierde cosas, pero yo perdí lo más importante: me perdí a mí”, aseguró.

A partir de entonces, la actriz comenzó un proceso profundo de sanación personal. “Cuando uno mira para adentro y te empezás a perdonar, te empezás a dar cuenta de que los demás también se pueden equivocar. Te perdonás vos y también a los demás. Empezás a tener misericordia”, reflexionó.

Andrea Rincón en +Caras: “Me vi siendo alguien que no era. Me había perdido por completo”.

“Con todo respeto”: sanar desde la televisión

Hace poco tiempo, la actriz de 40 años reveló que fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad, condición que fue detectada por su terapeuta durante una de sus internaciones psiquiátricas. No obstante, hoy vive su vida con normalidad. De hecho, conduce Con todo respeto, su nuevo proyecto televisivo en Canal 9, donde canaliza su propia transformación ayudando a los demás.

“El camino de sanación empezó conmigo y siguió con los demás”, explicó sobre el ciclo que combina actuación, testimonio y análisis terapéutico, con el objetivo de ofrecer herramientas emocionales reales al público.

En su programa, Andrea Rincón transforma su historia en un mensaje esperanzador. Su rotundo cambio de vida no solo la ayudó a reencontrarse consigo misma, sino que también se convirtió en un puente para que otros puedan iniciar sus propios procesos de sanación emocional desde la televisión abierta.