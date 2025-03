¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de marzo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de marzo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy la energía está a full, pero ojo con la ansiedad. Si te zarpás en acelerado, podés mandarte alguna macana. En el laburo, una propuesta inesperada te puede cambiar el rumbo. En el amor, no seas tan cabeza dura: aflojá y escuchá más.

Aries

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para ordenar tus finanzas o encarar un proyecto personal. En el laburo, no te duermas porque hay chances de crecer. Si estás en pareja, es buen momento para hablar de cosas importantes. Solteros: alguien de tu pasado puede aparecer, pero... ¿vale la pena?

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil y eso es genial, pero ojo con dispersarte demasiado. Buen día para negociar, presentar ideas o encarar charlas importantes. En el amor, la clave es la sinceridad: si jugás a dos puntas, te pueden descubrir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a estar más sensible de lo normal, así que tratá de no tomarte todo tan personal. En el laburo, paciencia con los compañeros que te sacan de quicio. En el amor, no idealices tanto: mirá bien la realidad antes de ilusionarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Hoy podés brillar si te lo proponés, pero no te agrandés. En el trabajo, te toca liderar algo importante. En el amor, la pasión está encendida, así que aprovecha. Si estás soltero, alguien te tiene entre ceja y ceja.

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Un día para poner orden en tu vida. Puede que te sientas un poco sobrepasado, pero con organización todo se acomoda. En el amor, las cosas pueden estar medio frías: metele un poco de chispa a la relación.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Te toca tomar una decisión importante, no postergues más. En el trabajo, alguien puede darte una mano cuando menos lo esperes. En el amor, no te conformes con menos de lo que merecés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día de intensidad, como te gusta. Puede haber revelaciones en el ámbito personal. En el amor, si tenés una charla pendiente, hoy es el día. En el trabajo, buen momento para jugártela por algo que querés.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día arranca con ganas de aventura. Si podés, hacé algo distinto para salir de la rutina. En el amor, la clave es la espontaneidad. En el laburo, ojo con hacer promesas que después no podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hoy toca poner los pies en la tierra y enfocarte en lo que realmente importa. En el laburo, es momento de mostrar todo lo que sabés hacer. En el amor, podés sentir que falta emoción, pero depende de vos cambiar la dinámica.

Capricornio

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día de sorpresas. Algo inesperado puede sacudir tu rutina. En el amor, podés recibir un mensaje que te descoloque. En el trabajo, es momento de innovar y animarte a hacer algo diferente.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición está afilada, así que confiá en lo que sentís. Buen momento para encarar proyectos creativos o darle una vuelta a tus finanzas. En el amor, alguien puede confesarte algo que no esperabas.