Artista Mónica Renedo

Mónica, ¿cómo fueron tus inicios en el arte?

Desde muy chica pintar fue uno de mis juegos preferidos, era como entrar en ese mundo imaginario donde la fuerza de los colores, los brillos de las purpurinas, la consistencia de los crayones, me llevaban a liberar inconscientemente mis emociones. Eran momentos de descubrir, de expresarme, de plasmar con colores y formas sobre las hojas de papel mi otro lenguaje.

Con el tiempo esa necesidad de expresarme persistía y comencé a concurrir a escuelas y talleres de arte en Argentina, Chile, Uruguay y España, donde conocí a grandes maestros de la pintura que me acompañaron en este recorrido tan único y sorprendente que es el camino del artista.

Pintar para mí es un hecho vital que disfruto, en el descubro su magia y aprendo día a día dejando con cada pincelada algo tan personal como son mis luces y mis sombras.

¿Cuál es tu estilo pictórico y cómo es el proceso al comenzar a encarar la obra?

Mi estilo es abstracto esencialista, no tengo proyectos previos al pintar. Comienzo con un estímulo cromático de colores y texturas, la obra va fluyendo azarosamente y van surgiendo remanentes, como imágenes, texturas, efectos de fusión de distintos materiales, los cuales voy rescatando para resaltarlos y darles protagonismo.

Mi obra va mutando constantemente y eso me atrae, me gusta que me permita mantener un diálogo continuo y dinámico hasta lograr comprendernos e interpretarnos.

Considero que el estilo pictórico está en la búsqueda permanente, en respetar la autenticidad a la hora de pintar, en lograr un espacio donde puedas expresarte libremente sin ningún condicionamiento.

¿Cuáles son las técnicas que utilizas?

Me gusta mucho experimentar con distintas temáticas y técnicas. Al pintar abstracto tengo la libertad de probar diferentes materiales y ver sus resultados, es como sentirme en un laboratorio donde esas mezclas y fusiones me brindan resultados únicos y sorprendentes.

Trabajo con acrílicos, oleos, tintas naturales, pintura asfáltica entre otros. En muchos casos para dar texturas y efectos puedo agregar hilos, gasas, guesso y otros materiales que me resulten interesantes.

¿Qué es lo que más se destaca en tus obras?

Mi obra se destaca o caracteriza por la fuerza del color, el esgrafiado y por algunas líneas que fueron surgiendo en el proceso plástico que remarco como si fuesen caminos y laberintos de exploración que invitan a recorrerlos.

¿Cómo te gustaría que la obra llegue al espectador?

Me gustaría que mis pinturas puedan expresar un sentir y que no se limiten solo a ser un elemento decorativo, sino que tengan un contenido, que lleguen por si solas, cuenten una historia, que despierten algo sin saber qué es y descubrirlo.

Es importante para mí, que den paso a las emociones, inviten al diálogo, acompañen a descubrir sensaciones y de ese modo lograr que el espectador se sienta protagonista.

Datos de contacto:

Instagram: monicarenedo_art

Facebook: Mónica Renedo

Facebook: Mónica Renedo.Artista Plástica

Galería de arte online: www.puntovero.com

Taller de Arte en Adrogué. Dejando Huellas. 15-55971825