Deco by Isabella, aromas de elaboración artesanal

¿Cómo fueron los inicios en tu emprendimiento?

Mi inmersión en el mundo de los aromas comenzó a principios del año 2021. Recuerdo que compré un kit para hacer velas en mi hogar, me apareció en una publicidad, y me dije “por qué no probar”. Las hice y cuando las empecé a usar no podía creer lo que había logrado. Pensé, esto lo tengo que compartir; y así fue, compre más insumos y prepare 10 velas que llevé al trabajo y las vendí. Hice otras 10 que llevé a una cena de amigas y también las vendí. Siempre digo que me inicié en el mundo de los aromas por casualidad, y una cosa llevó a la otra… y aquí estoy, con un emprendimiento que creció muchísimo en un momento de incertidumbre, post Covid-19, y para el cual trabajé mucho.

Empecé con un pequeño showroom, después a participar de exposiciones y, de unos 600 productos mensuales, en el 2024 expandí el mercado a mayoristas, comencé con venta online y como si esto no fuera suficiente, también soy docente en un jardín de infantes pero jamás me detuvo para ir detrás de mis sueños.

¿Qué productos y servicios ofrecés?

. Aromas para el hogar (difusores, velas de soja perfumadas y perfume textil)

. Venta directa y online de productos aromáticos ambientales

. Distribución mayorista a revendedores, tiendas y comercios

. Productos aromáticos para uso comercial

. Asesoramiento y acompañamiento

¿Qué diferencia a Deco by Isabella?

Lo que diferencia a este emprendimiento no es solo la calidad de los productos, sino el alma con la que están hechos. Cada aroma, vela y aromatizador textil es elaborado de forma 100% artesanal, con ingredientes seleccionados cuidadosamente para garantizar una experiencia sensorial única y libre de crueldad animal. A diferencia de muchas propuestas del mercado, acá no hay producción en serie ni fórmulas genéricas: hay manos reales, compromiso con el bienestar y un profundo respeto por el entorno. Este proyecto no busca solo perfumar espacios, sino transformar ambientes con calidez, conciencia y autenticidad.

¿Cuál es el próximo proyecto a concretar?

Un gran proyecto al que llevo dándole vueltas hace muchos años es la apertura de un local físico con nuestros aromas, donde los clientes no solo puedan tener una experiencia inmersiva, que no se puede replicar online, sino también disfrutar de un momento especial antes de adquirir los productos.

Datos de contacto:

www.decobyisabella.com.ar

Instagram: Deco_by_isabella

Contacto: 2923691236