CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de Maluhia by Matilde?

El emprendimiento surgió hace poco más de un año. Si bien este es el origen formal, desde pequeña mi fascinación por el arte, los colores y la decoración han sido guías en mi vida. Si bien soy médica y he estudiado más de diez años formándome en esta disciplina, la cual en la actualidad sigo ejerciéndola, fui buscando la creatividad hasta dentro de ella, hoy con una mirada desde la medicina integrativa y con un proyecto a concretar de Arteterapia.

Como nombre anteriormente, el origen formal comenzó a partir del 2021, luego de que los sucesos a nivel mundial obligaron a cambiar a la sociedad, y como éste es una proyección de cada uno de los cuales formamos parte, el cambio llegó también a mí. Al principio sin mucha idea, buscando una forma que me identifique ya que en mi adolescencia hacia mucho del estilo pop art. Fui perfeccionando mi técnica con artistas nacionales e internacionales, y encontrando mi estilo propio.

¿Cuál es tu estilo al realizar tu arte?

Se basa principalmente en la frescura y luz de cada obra, priorizando los colores pasteles, siempre con elementos de la naturaleza, desde florales definidos a abstractos, botánicos desde sutiles a intensos. En la mayoría de las obras, además, agrego elementos, como arena y piedras para realizar texturas, géneros importados y cristales que tienen propiedades energéticas y apoyan los distintos procesos cuerpo - mente - alma que tanto me fascinan.

¿Qué significa para vos poder llevar a cabo este emprendimiento?

Siento que fue un regalo que la vida me presentó y pude tomarlo. Digo regalo porque lo disfruto muchísimo, ya que no solo me permite hacer algo que amo, que es crear, sino también de conocer a personas, poder entablar un vínculo, y hacerlas a ellas participes de la creación de su obra a través de mí. Juntos elegimos los colores y estilo de la misma de acuerdo a los ambientes donde las colocaran y sobre todo, que quieren transmitir con ellas, ya que cada tonalidad tiene una poderosa influencia sobre el estado de ánimo y mental de un individuo. Y ni que hablar de todo el cariño que recibo en cada comentario, mensaje o llamada.

Cada obra es una parte de mí que entrego y se fusiona con el que la recibe, y el feedback que me brindan es puro amor y gratitud.

¿Qué desafíos tienes de cara a los próximos años?

Primero abrirme a recibir y disfrutar lo que la vida me vaya trayendo de nuevo en este emprendimiento, y poder llevar mi arte a cada rincón que pueda. Arteterapia es un proyecto lleno de ideas, que con la disponibilidad de tiempo libre irá tomando forma, segura que ese momento llegará y me dará la oportunidad de poder enseñar y trasmitir lo terapéutico del acto de crear y pintar, que ha sido uno de los motores impulsores de Maluhia by Matilde.

Datos de contacto:

Instagram: maluhia_ by_ matilde

Mail: [email protected]

Celular: (0341)156824131