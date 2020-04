Mármola: diseño y desarrollo mobiliario

Agustina Victoria Iglesias es la creadora de esta empresa, que está impulsada por la arquitectura, el interiorismo, el diseño y la creatividad, siempre al servicio óptimo para sus clientes. ¿Qué te llevó a dedicarte a este emprendimiento? Al terminar el secundario comencé la carrera de Arquitectura en la UBA, a su vez trabajaba en una empresa familiar.

El agobio de horarios entre el estudio y el trabajo me impulsaron a crear este proyecto que siempre tuve en mente y me permitía hacer lo que siempre quise: trabajar de forma independiente, ser dueña de mí tiempo, manejar mi agenda y mis actividades con libertad y sobre todas las cosas hacer y crear.

¿Cómo iniciaste el proyecto?

Mármola se creó en Abril del 2017, después de años como una idea que no se terminaba de concretar porque no terminaba de elegir el nombre o no me terminaba de decidir a hacerlo. Un día dije basta, creé las redes, publiqué los prototipos que había estado haciendo y pedido tras pedido el emprendimiento fue creciendo hasta ser lo que es en la actualidad. La arquitectura, el interiorismo, el diseño, crear y hacer fueron siempre los motores que movieron este proyecto.

¿Qué productos y servicios ofrece Mármola?

Nos dedicamos al diseño y desarrollo de mobiliario principalmente mesas de comedor, living, de luz, de arrime, auxiliares, espejos, poltronas, complementos para el espacio y muebles en general. Siempre estamos reinventándonos. Escuchamos a cada cliente y en conjunto vamos desarrollando nuevos proyectos fusionando lo que ellos necesitan y nuestra capacidad de dar respuesta a esa necesidad a través del diseño.

Desde Mármola creemos que el mobiliario complementa nuestros espacios y tiene que cumplir una función, dar respuesta a una necesidad. Debe ser simple, funcional y sobre todas las cosas representar a quienes allí habitan. Cada uno de los muebles que realizamos pasa por las manos de artesanos, ellos cambian la forma física de la materia prima para convertirla en objetos artístico-funcionales que cumplen un rol útil en el ambiente que habitan.

Creemos que cada cliente es único y que en un mundo donde se siguen las modas que la industria impone, buscamos crear productos que los reflejen a ellos. Trabajamos una amplia variedad de mármoles algunos más sobrios, otros de vetas con mucha personalidad, cada pieza es singular, el cliente la elige y eso es lo que buscamos llevar a los hogares un producto único que refleje a quien lo pidió, como los clientes, no hay dos productos iguales.

Para contacto : Showroom en Bernardo de Irigoyen 1361, Florida, Vicente López

