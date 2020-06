Agustina Bertero: mejorá tu calidad de vida con entrenamientos prácticos y recetas saludables

View this post on Instagram

RUTINA GLÚTEOS Y PIERNAS 💪 de cuando éramos libres!! Pero no lo recordemos triste!! Recordémoslo lindo porque ahora cuando volvamos a ser libres lo vamos a valorar MUCHÍSIMO!! Siempre ame el sol, el aire libre, la naturaleza 😍😍😍 pero cuando vuelva ser libre DIOSSSS FUMENMEEEEE porque no voy a parar de decir que soy recontra feliz!!!!!! Jajajaja a contagiar alegria vamos!! Eso es lo que necesitamos hoy ! 🌞 ❤️🥳 les dejo esta rutina, para ahora, hacer en casa o bueno, el que tenga parque, patio, balcón, genial!!! Pueden realizar 40” de ejecución x 20” de recuperación y repetir 4/5 veces Vamos!!! A movernos!! TE ANIMAS?? - - - Consúltame por las clases de entrenamiento online!! 💪💪💪 entrenamos y nos divertimos!! Ahora cada uno desde su casa! Pero juntos!! ❤️ sumate!! 💪🥳💪 - - - #nutrición #cuarentena #cuidate #rutinagluteosypiernas #entrenaencasa #clasesenvivo #quedateencasa #entrenaencasa #entrenamientosonline