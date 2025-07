Dulce Ari: ¡Del aula a la pastelería!

CARAS

¿Cómo nace Dulce Ari?

Trabajé durante 10 años como docente de primaria. Varios años deseé ser mamá y no podía, así que, cuando finalmente quedé embarazada, decidí dejar de trabajar para enfocarme al 100% en el cuidado de mi hija.

Mi idea era retomar el trabajo cuando mi hija fuera al jardín, pero mientras maternaba comencé a realizar diferentes tipos de preparaciones dulces y me di cuenta de que me fascinaba. Así que, decidí realizar un curso de pastelería profesional, aprendí todo desde cero, me formé y comencé con la idea de realizar un emprendimiento y vender por redes sociales.

De esta manera, hace aproximadamente dos años, nació Dulce Ari, quien lleva el nombre de mi hija Arianna.

¿Qué productos elaborás? ¿Ofrecen algo más?

En Dulce Ari podés encontrar tortas personalizadas, mesas dulces para todo tipo de eventos, postres y mucho más.

Utilizamos nuestras redes sociales como medio para llegar a clientes potenciales, compartimos recetas, brindamos diferentes tips, a través de videos, para aquellos que se inician en la pastelería.

Poco a poco, se está formando una comunidad muy linda con la que compartimos nuestro día a día.

¿En qué se diferencia Dulce Ari?

Cada trabajo que hago, lo realizo como para mí. Siempre me detengo a mirar cada detalle. Trabajamos con productos de excelente calidad y también ponemos el foco en lo estético, logrando que se vea bonito ante los ojos de cualquier comensal.

En Dulce Ari podés encontrar sabor y belleza en todos los productos.

¿Cómo les gustaría avanzar con este emprendimiento?

Tenemos varios sueños en los cuales trabajar. En principio quisiéramos que Dulce Ari pueda llegar a más clientes y crezca cada vez más.

Además, nos gustaría armar un taller para dictar clases presenciales y así ayudar a todos aquellos que quieran aprender y perfeccionarse en el mundo de la pastelería.

¿Cuál es el sueño principal?

Tener nuestra propia cafetería. Aún es algo lejano, pero los sueños se trabajan y se construyen, es así que creemos que en algún momento vamos a lograrlo.

Datos de contactos:

Whatsapp: 1138273937

Instagram: dulceari5

Facebook: Dulce Ari