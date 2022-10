Alimentos funcionales: Los probióticos

CREDITO CARAS

Lic, ¿cómo nos ayudan éstos pequeños microorganismos a tener una longevidad saludable? ¿Qué son y como benefician nuestra salud?

Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, saludables o benéficas que cuando se ingieren en las cantidades recomendadas mejoran la salud (física y mental) de las personas que las consumen. Un aspecto fundamental de los probióticos es que deben estar vivos (y en número adecuado) al momento de consumirlos y deben llegar vivos al intestino, atravesando con éxito el ambiente ácido del estómago y sobrevivir al efecto microbicida de las sales biliares del intestino.

¿Por qué deberíamos incluir este tipo de alimento a nuestra dieta diaria?

Voy a dar cinco razones por la que todos deberíamos consumir los probióticos Kyojin:

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Contribuye en regular el tránsito intestinal y la acidez estomacal.

- Estimula el fortalecimiento de huesos y articulaciones porque produce la vitamina k2.

- Colabora en el control de niveles de colesterol, glicemia e insulina.

- Ayuda a proteger el cerebro de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer porque produce en natoquinasa.

¿Cuál es la presentación de este probiótico?

El probiótico Kyojin viene en gotero de 60ml. Para el consumo diario, en forma de gotas, no altera el gusto ni sabor de las bebidas. Se puede agregar a cualquier bebida, fría o caliente. No requiere cadena de frio, cada gotero de 60ml dura alrededor de dos meses tomando una dosis de 20 gotas diarias. Se puede tomar en cualquier momento del día. Aprobado por ASSAL que es el ente regulador que depende del ANMAT, y cuenta con su RNE y su RPNA.

¿De dónde proviene el probiótico Kyojin?

El probiótico Kyojin fue desarrollado en función de un alimento milenario de origen japonés, el NATTO, es un alimento que consiste en brotes (porotos) de soja fermentados por la bacteria Bacillus subtilis variedad natto. El principio activo de este alimento milenario es la bacteria Bacillus subtilis natto, que contiene el probiótico Kyojin (palabra de origen japonés que significa gigante o titán)

¿El probiótico Kyojin se elabora a partir de soja o la contiene?

El probiótico contiene solamente la bacteria Bacillus subtilis DG101 que fue aislada a mediados del año 2003 del alimento Natto. A partir de entonces se mantiene y crece en estado de absoluta pureza.

No contiene ningún componente transgénico, es 100% natural y amigable con el medio ambiente. Es apto para veganos, ya que no contiene ningún componente de origen animal. No posee organismos genéticamente modificados.

El probiótico Kyojin no contiene conservantes agregados y no aporta calorías. Lo ideal es tomarlo todos los días, sin interrupciones. Al tomarlo a diario, se garantiza la presencia continua del probiótico y sus efectos. Al tratarse de un alimento puede ser consumido por los menores de edad. Las madres pueden consumirlo durante el embarazo y la lactancia. El probiótico Kyojin no genera dependencia ya que se trata de un alimento funcional y natural. A su vez, no contiene gluten. Se trata de un alimento sin contraindicaciones ni efectos adversos. Solo, en el caso de pacientes hemofílicos, es necesario consultar al médico. Se recomienda ingerir el probiótico con un distanciamiento entre una y dos horas de la toma de otros medicamentos o antibióticos. Además, cuenta con publicaciones científicas que lo respaldan.

¿Cómo se consigue el producto?

Las personas pueden conseguir el probiótico KYOJIN en nuestro distribuidor en Buenos Aires: En la página web el precio sugerido al público ronda los 1500/1600 pesos el gotero. Contamos con un sistema de logística a medida del cliente, con envíos a todo el país. Aceptamos todos los medios de pago y se pueden comunicar directamente al WhatsApp para recibir atención personalizada.

Datos de contacto:

Web: suplementonline.com

WhatsApp: (11) 59917272

E-mail: [email protected] / [email protected]

Instagram/Facebook: @suplementonline.ar / @kyojinprobioticos