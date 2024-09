"Amor, enamoramiento y deseo", por Gastón Sal.

CREDITO CARAS

Gastón, ¿qué nos podes decir del amor?

El amor es una palabra que ha atravesado al ser humano a lo largo de la historia, y como ésta ha ido variando y evolucionando en cuanto a su significado, pero su esencia siempre será la misma. Hablamos del amor como el acto de entregar afecto a un otro, hoy sabemos que el amor más grande, necesario de sentir y, quizás, el más difícil de tener y sostener, es hacia uno mismo, y creo que este amor es esencial para poder amar bien al resto. No podemos construir un vínculo sano con otro si no sabemos amarnos, esto debe ser aplicado a cualquier tipo de relación, ya sea familiar, de amistad, de pareja, etcétera. El amor hacia uno mismo depende en gran medida del primer acto de afecto recibido o no en nuestra etapa más vulnerable, y se da en la primera relación que mantenemos con quien en ese momento nos nutre y protege, esa es la relación fundante del amor, podríamos decir que es la madre, pero muchas veces no coincide con esta figura, ya que este rol puede ser cubierto por otra persona en caso de que la madre no esté presente o no pueda cubrir esa demanda, por lo que hablaremos de un rol materno. Es aquí donde puede verse la primera inscripción de amor en un ser humano, pero como dije anteriormente, puede que este rol no funcione correctamente, no provea del afecto necesario, desde allí tendremos una falencia que deberá ser cubierta con posterioridad para que ese niño sea un adulto sano con amor propio. A amar se aprende, el amor se aprende, es por eso que no todos amamos de la misma manera. Existen personas con un concepto amplio del amor, en las que sus concepciones tienen que ver con vivencias cotidianas, y existen otro donde el significado del amor es más cerrado. Las formas de expresión del amor son particulares de cada uno, pero la importancia de su presencia en la vida es fundamental.

¿Es lo mismo hablar de amor que de enamoramiento?

Claro que no, son distintos, dos caminos que muchas veces se pueden cruzar, conectar y avanzar juntos. El enamoramiento tiene sus características particulares y se basa en la idealización que tenemos del otro cuando lo vamos conociendo, lo vemos tan perfecto, agradable, justo lo que buscamos. Pero, tiene fecha de vencimiento, no se puede sostener en el tiempo y ahí es donde puede o no aparecer el amor. Cuando ya conocimos al otro, cuando vimos sus defectos, sus virtudes, cuando nos topamos con la realidad, porque lo anterior era más bien una ficción producto de nuestros propios deseos, ahora nos queda el ser humano en su expresión innata, real, si aún así queremos estar con esa persona, nos sigue gustando y avanzamos con mayor compromiso, entonces, solo entonces podemos hablar de amor. El amor es una construcción continúa, que trasciende el tiempo y se va transformando.

¿Y con respecto al amor y al deseo?

Lo ideal es sentir ambas cosas por una persona, en este caso hablamos del amor de pareja exclusivamente, pero sabemos que existen muchas variables que se deben tener en cuenta y a veces sucede que se puede amar y no desear, o viceversa, se desea mucho y no se ama. El amor puede trascender al deseo, hay parejas que pueden vivir muchos años amándose incondicionalmente y sin embargo no hay deseo en sentido erótico.

Datos de contacto:

Instagram: @salgaston

Mail: [email protected]