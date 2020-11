Apolo Cueros: pasión por las billeteras

La marca nace por la ambición de su dueño, Diego E. Fernández, de querer ser alguien en el mundo del diseño. Él afrontó diversas circunstancias personales que hicieron que tuviera que dejar de estudiar para dedicarse al trabajo. Con una familia confeccionista, aprendió y se empapó del conocimiento brindado, logrando así llevar a Apolo Cueros al siguiente nivel. Hoy el emprendedor, charla con CARAS donde nos cuenta sobre su historia y el crecimiento de la marca.

“Decidí ir por más y compré mis primeros cueros para armar el muestrario, lo cual no fue tarea fácil, ya que al no ser conocida y siendo muy joven costaba entrar en el mercado. Tuve la suerte en el camino de cruzarme con Luciano Teijo quien para mi "era el Messi de las billeteras". Él me guio y acompañó en el crecimiento. Con el correr de los años, lo que fue una ambición paso a ser una pasión. Hoy en la actualidad somos una fábrica familiar reconocidos en el mercado”, destaca Diego.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestras billeteras son finas y delicadas. Nos diferenciamos por nuestra calidad y mano de obra, por lo que logramos tener terminaciones muy buenas gracias a la gran variación de modelos para hombre y mujer, que nos permiten llegar a todo tipo de público. Nuestra materia prima es 100% nacional. Tenemos la capacidad de producir cantidades importantes manteniendo siempre la calidad. Hoy en nuestro país no hay muchos que puedan lograr ese objetivo…

¿Qué satisfacciones obtienen de su trabajo?

Muchas veces me ha tocado estar en centros comerciales o restaurantes al momento de abonar. La persona generalmente saca su billetera y al reconocer el producto siempre les pregunto cómo le resulto esa marca. En la mayoría de los casos, me dicen que son eternas y súper recomendables. Esa es mi mayor satisfacción: saber que estoy haciendo las cosas bien.

¿Que han aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que ser una pyme no es una tarea fácil. Siempre uno tiene que estar atento a los cambios que pueden pasar en nuestro país. He visto, con el correr de los años, a muchos comerciantes y colegas bajar sus persianas, no es algo grato. Estoy convencido que defender la industria nacional y consumir productos nacionales es importante, ya que mantenemos fuentes de empleos genuinos.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

No solamente en pandemia, en otras situaciones complicadas del país que nos ha tocado vivir, siempre tratamos de mirar puertas para adentro, ver con que materiales contamos para poder diseñar moda y mantener costos bajos para que no se trasladen al comercio. Otras de las medidas que tomamos, es darle fuerza a las redes y a nuestra página web para la venta online ya que eso nos permite seguir llegando a todo el país.

¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Estamos muy entusiasmados con una nueva línea que vamos a lanzar. Ella trae un sistema de bloqueo de tarjetas (RFID) permitiendo el no robo de información. Se usa mucho en otros países y si bien hay en nuestro país nada es de industria nacional.

Datos de contacto : Diego E. Fernández- Dueño // Tel: 35355470 - Instagram: /apolocuerosoficial - FB: @apolocuerosoficial - web: http://www.apolocueros.com.ar - Mail: ventas@apolocueros.com.ar