Avellana: La moda que empodera a las mujeres

CREDITO CARAS

Pía y Laura, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Nacimos con la idea de acompañar a cada mujer en su día a día, ofreciendo prendas que formen looks frescos, cómodos y modernos que resalten el estilo único de cada mujer. Porque sabemos que la moda no es solo cómo te ves, sino cómo te sentís.

Nos inspiramos en la mujer real, activa, que combina estilo y funcionalidad en su día a día.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Avellana es una tienda de moda online que realiza venta de prendas de vestir y accesorios de moda. Realizamos envíos a todo el País.

¿Cómo proyectan a su marca de cara al futuro?

En una primera etapa nos enfocamos en el lanzamiento de Avellana moda, para luego sumar Avellana deco. Apuntamos a un enfoque de la moda y la estética integral donde la mujer actual pueda encontrar todo lo que busca.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos encontramos en un contexto de mercado donde la competencia es cada vez es más alta. La llegada de las redes sociales hace que diferentes jugadores y ofertas lleguen con más fuerza e inmediatez a los clientes. Sin embargo, consideramos que todavía hay algo que la comunicación digital y masiva no ha logrado reemplazar y es la mirada humana. Avellana ofrece esa mirada diferente al resto. No importa donde, sino quién, qué y cómo. Avellana no es sólo una marca, es un concepto diferente de la moda femenina, adaptada a la mujer real, multitasking, dinámica, que inspira con su presencia y fuerza. Esa mujer de agenda 360 donde convive su familia, su trabajo y sus aspiraciones.

Si comenzaran nuevamente, ¿qué harían diferente?

¡Nada! Hoy nos encontramos en nuestros comienzos. Avellana tiene sus inicios fines de noviembre de 2024. Nos gusta pensar en Avellana no como algo terminado sino como un proyecto constante que se nutre día a día y disfruta del proceso. El disfrute de lo que hacemos día a día es nuestra característica principal. De manera que no cambiaríamos nada de nuestros paso a paso porque mañana serán nuestras anécdotas. Y formará parte de nuestro aprendizaje y nuestras historias para contar.

Datos de contacto:

Web: www.avellana.com.ar

Instagram: avellana.ok

Mail: [email protected]

Teléfono: (011) 15-7367-3458