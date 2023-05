BIODESCODIFICACIÓN EL CODIGO SECRETO DEL SINTOMA

CREDITO CARAS

¿Qué es la biodescodificación?

La biodescodificación es un enfoque terapéutico holístico sobre el origen y el sentido de las afecciones físicas y/o psíquicas, que nos invita a dejar de ver a la “enfermedad” como un problema, sino como una solución en respuesta a una adaptación.

Esta terapia nos enseña que para cambiar las experiencias en nuestra vida, antes debemos modificar la percepción de estas. Lo que pensamos que existe es casi tanto un producto de la teoría como de la observación, cuando la percepción cambia también lo hacen las experiencias.

Se habla de biodescodificación porque esta “enfermedad” o patrón en mi vida que se repite y me genera un malestar, se considera un código o una transcripción de una historia que se expresa en forma de síntoma.

¿Qué nos propone esta terapia?

La biodescodificación debe ser vivida como una experiencia de vida, una forma de aprender a gestionar las emociones de modo que nuestra biología sufra menos y los síntomas puedan expresarse con menos gravedad.

Nos enseña a escuchar las voces del cuerpo y a entender que mediante la toma de conciencia de las emociones ocultas o reprimidas se puede vivir mejor.

Nos enfrenta con nuestra sombra y nos recuerda que todo aquello que no se expresa verbalmente se imprime en nuestra neurología.

Es un poderoso método si estamos dispuestos a rever nuestra forma de pensar, nuestras creencias y sentimientos. Para analizar si esas creencias que tenemos en nuestra vida adulta son nuestras o vienen de algún otro lado que nunca nos atrevimos a cuestionar.

¿Cuáles son sus beneficios?

Considero al cuerpo como un medio muy valioso de comunicación. Sé que todo pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo, creencias, palabras y frases repetidas generan un impacto sobre todo nuestro ser.

En lo personal considero a la biodescodificación como una herramienta más, como lo son las meditaciones y la práctica del yoga, que me ayudo en mi vida a dejar ir los problemas que no me pertenecían, a reconectar con mi historia y traer a mi presente experiencias traumáticas vividas para así poder en el hoy sanar a mi niña interior.

La emoción es la que nos impulsa en nuestras vidas hacia delante, nos lleva a romper los muros de la resistencia para ir más allá de las barreras que nos separaban de nuestros objetivos, sueños y deseos, así podemos transitar nuestra vida con mayor plenitud y crear nuevos códigos que reemplacen a los que han provocado los desequilibrios.

Investigando en nuestro árbol genealógico podemos encontrar las causas de un malestar, podemos dejar de repetir patrones, construir en la vida adulta relaciones verdaderas y poder sembrar una intención para nuestro yo del futuro.

Gracias @diana.barbini terapeuta en Sanación Energética y Formadora en Terapias Holísticas Transpersonales por guiarme en este camino de vida y brindar toda la contención y clara transmisión de contenidos en cada formación.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 1134292918

Instagram: @somosair

Web: www.somosair.ar