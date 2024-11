Bismillah Studio: La Transformación de la Moda

CREDITO CARAS

"Desde muy chica, el diseño, jugar con colores y texturas fue mi forma de expresarme. A los 14 años ya confeccionaba mi propia ropa", relata. Esta pasión temprana por la autenticidad y la creatividad se ha convertido en la esencia de su trabajo actual

Velvet estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), carrera que le brindó una sólida base técnica. Tras dirigir una primera marca durante algunos años, fue evolucionando y madurando su visión como diseñadora, lo que la llevó a fundar su proyecto más ambicioso: Bismillah Studio.

La esencia de Bismillah Studio radica en la versatilidad y la transformación. Velvet se enfoca en crear prendas y accesorios que no solo sean visualmente atractivos, sino que también tengan una capacidad de transformarse única. Cada pieza que lanza es el resultado de meses de desarrollo y perfeccionamiento, con un trabajo meticuloso en la moldería y los detalles, buscando siempre alcanzar un estándar de excelencia. "Mi estándar es la excelencia: cada prenda debe cumplir con un nivel altísimo de calidad y confección", afirma.

Las prendas de Bismillah Studio son únicas por su capacidad de transformarse en diferentes versiones: son reversibles, tienen partes desmontables y otros detalles que permiten adaptarlas a diversas situaciones. Esta característica ofrece a los clientes la libertad de crear múltiples looks con una misma pieza, convirtiendo el momento de vestirse en una experiencia lúdica y personal. "Busco dar una experiencia creativa, sin limitaciones a través de la indumentaria. Esto es un juego, es disfrutar volverte la creadora de tus outfits", comparte Velvet.

La idea de crear prendas transformables surgió de su propia necesidad como diseñadora. Velvet recuerda las ocasiones en las que encontraba limitaciones al querer usar una prenda: "Siempre me pasó que no podía usar mis prendas en todos los looks que quería por el: ‘acá no pega porque es muy cargada’ o ‘me encantaría que tuviera algún detalle más’ o ‘qué ganas de poder cambiarle esto para que quede bien con esta otra prenda’". Estas experiencias la impulsaron a crear piezas que eliminan esas barreras, fusionando su amor por lo original y su estética refinada y descontracturada, que mezcla texturas, contrastes, lencería, feminidad y sensualidad.

Además de su enfoque creativo, Velvet es consciente del impacto ambiental de la industria de la moda. Por ello, ha querido que Bismillah Studio trascienda la estética, apostando por prendas que no solo destacan por su diseño, sino que también están pensadas para durar y ofrecer más posibilidades de uso. Esta filosofía no solo busca extender la vida útil de cada pieza, sino también reducir el consumo. "Mis piezas están diseñadas para durar, para ofrecer muchas más posibilidades de uso, extendiendo su vida útil y así reducir el consumo innecesario. Busco que cada prenda, además de ser una experiencia creativa, sea un acto de responsabilidad con el medio", explica Velvet.

Bismillah Studio representa la combinación perfecta entre originalidad, versatilidad y compromiso con la sostenibilidad, invitando a quienes la eligen a convertirse en los creadores de su propio estilo, sin renunciar a la calidad y el diseño. Velvet ha logrado materializar su visión en un espacio donde la moda es un juego, un desafío constante de transformación y un homenaje a la autenticidad.

Thames 1555, Palermo, CABA

Web: www.bismillah-studio.com

Cel / Whatsapp: 11 6445 6446

Instagram: @bismillah__studio