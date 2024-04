BLENDME FOODS Nutrición Consciente y Real

CREDITO CARAS

Los ingredientes de la premezcla Blendme foods son aliados hacia el recorrido de cambios en hábitos y consumo de alimentos pensados nutricionalmente.

El mayor beneficio de optar por este tipo de harinas en comparación con las harinas tradicionales integrales es que no tienen gluten y además son harinas de bajo índice glucémico. Ambos factores contribuyen de manera favorable en el camino y recorrido hacia el bienestar y la salud.

El gluten es una proteína que se puede encontrar en algunos granos como el trigo, centeno, cebada, avena.

Las personas siguen una dieta libre de gluten por una variedad de razones:



Enfermedad celíaca: Las personas con esta afección no pueden comer gluten porque este desencadena una respuesta inmunitaria que daña el recubrimiento del tracto gastrointestinal. Esta respuesta provoca inflamación en el intestino delgado y dificulta la absorción de los nutrientes del alimento por parte del cuerpo. Los síntomas incluyen hinchazón, estreñimiento y diarrea. Con el tiempo, se puede presentar pérdida de peso, desnutrición y deficiencia de vitaminas.



Sensibilidad al gluten: Las personas con sensibilidad al gluten no tienen enfermedad celíaca. Comer gluten provoca muchos de los mismos síntomas que la enfermedad celíaca, sin el daño intestinal.



Intolerancia al gluten: Esto describe a personas que tienen síntomas y podrían o no tener enfermedad celíaca. Los síntomas incluyen cólicos, hinchazón, náuseas y diarrea.

Blendme foods es un pan artesanal para toda la familia. Está dirigido a todo tipo de consumidor y también celíaco, vegetariano, vegano, plant based (a base de plantas), consumo bajo en carbohidratos (low carb).

1 Rebanada de pan artesanal elaborado aporta:

39.5 Kcal

6 G de carbohidratos (de bajo índice glucémico) 0 G de azucares

1.9 G de proteínas

0.9 G Grasas Totales

1.7 G de Fibras

¡Blendme foods es para todos los que quieran incorporar un pan nutritivo, delicioso y realmente saludable!

Datos de contacto:

blendmefoods

Tel: 155565-2349