Burnout: Más allá del desgaste, la búsqueda del sentido

CREDITO CARAS

¿Cuántas veces entregamos todo por un trabajo… y terminamos vacíos?

Horas extra, esfuerzo constante, lealtad sin medida… hasta que algo en nosotros se rompe. No es debilidad ni falta de capacidad. Es el costo de sostener una rutina que ya no nos representa. El cuerpo se cansa, la mente se apaga y la motivación desaparece. Y muchas veces, ni siquiera lo notamos hasta que estamos al límite.

Lo llamamos burnout, pero muchas veces es algo más profundo: una pérdida de propósito.

No todos los que están agotados trabajan jornadas interminables. Hay quienes, incluso en ambientes de baja presión, se sienten vacíos, desconectados, desmotivados. No porque hacen mucho, sino porque lo que hacen ya no les dice nada. No los representa. No los nutre.

Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, las personas que perciben su trabajo como una vocación están significativamente más protegidas contra el agotamiento emocional. La clave no es hacer menos, sino hacer con propósito.

Burnout no es siempre una señal de que estamos dando el 100%. A veces, es una señal de que nos estamos traicionando un poco cada día. Que nos fuimos alejando de lo que somos. Que el trabajo se convirtió en un traje incómodo que llevamos puesto por rutina, miedo o inercia.

El cuerpo habla. Lo hace con insomnio, contracturas, apatía, irritabilidad. Y cuando no lo escuchamos, grita.

Hoy más que nunca necesitamos líderes que no glorifiquen el sacrificio, sino que inspiren con presencia y conciencia. Y personas que se animen a redefinir el éxito desde la coherencia, no desde la exigencia.

Por eso, si te sentís perdido, desgastado o desconectado de tu vida profesional, no esperes al colapso para hacer un cambio. El coaching de carrera no es solo una herramienta para buscar trabajo. Es un proceso para reencontrarte con tu vocación, reordenar tus prioridades y volver a elegirte.

Porque el talento no se apaga por falta de capacidad, sino por exceso de desconexión.

Y siempre hay tiempo para volver a encenderlo.

Mail: [email protected]

Cel: +5491159009777

IG: @soycrisruffa

Linkedin: Cris Ruffa Coach