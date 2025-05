El exclusivo look de Anita García Moritán para el evento de moda de Revista CARAS: delicado y angelical

Anita García Moritán fue una de las invitadas de lujo en el CARAS Moda, el evento que se llevó acabo en el imponente Salón Janos Darwin 1 y 2, ubicado en Palermo. La pequeña llegó acompañada de su papá, Roberto García Moritán y su hermana, Delfina García Moritán.

Anita García Moritán y su look para el evento de moda de Revista CARAS

Como suele suceder cada vez que se hace presente, la hija de Pampita se robó todas las miradas de la alfombra roja. De la mano de su papá y su hermana, la mini fashionista posó frente a las cámaras y se ganó el corazón de todos.

Anita García Moritán se presentó con un outfit digno de un cuento de princesas. El vestido liso gris que lució hizo juego con las medias y las botas de peluchito del mismo color. Pero el look de la mini celebrity llegó a su máximo esplendor por los detalles: la pequeña llevó una camisa blanca de mangas abullonadas con un delicado cuello con bordados y puntillas, además de un moño para combinar el look y una gargantilla rosada de mostacillas.



El frío no fue un problema para Anita. El tapado beige con tela de paño completó el look invernal de la pequeña, que lució sonriente y divertida durante el evento, dejando en claro que el carisma viene de familia.

Delfina García Moritán, por su parte, optó un outfit elegante, delicado y acorde a la situación. Lució un vestido largo ajustado en color vino. El corte strapless que eligió, permitió que su collar —de color plateado con cubic—, se luzca delicadamente en su cuello. Asimismo, su peinado en clean look, tan en tendencia, dejó relucir perfectamente los aros de plata que incorporó para los detalles. La minibag en color negro para no desentonar y llevar sus pertenencias más imprescindibles, no falla.

Delfina García Moritán en Caras Moda 2025

Roberto García Moritán, en tanto, también se animó a posar. En este caso, eligió un sobrio y formal traje de color azul marino y una elegante camisa celeste para contrastar. Los zapatos marrones impecables realzaron su atuendo, que combinó a la perfección con los looks elegidos por sus preciosas hijas, en quienes la moda corre por sus venas.

Una vez más, Anita García Moritán deja claro por qué es una de las mini celebridades más destacadas del país, que se ha ganado el corazón y el cariño del público en toda la Argentina. De la mano de su papá y de su hermana, Roberto y Delfina García Moritán, dijo presente en esta edición de CARAS Moda.

Fotos: Federico De Bartolo/ Gabriela Cardu/ Lorena Constantini