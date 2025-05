El invierno llegó para marcar las nuevas tendencias de la moda, y los mini influencers no se quedaron atrás. Los hijos de las famosas entienden de la industria fashionista, gracias a la fascinación de sus familias por ella. Dos de las modelos más queridas en el ámbito son Barby Franco y Nicole Neumann, quienes no se pierden ningún evento para lucir lo mejor de su guardarropas. Con ese tipo de mamás, Sarah Burlando y Cruz Urcera siguieron sus ejemplos y, en las últimas horas, lucieron los looks más cute para las bajas temperaturas.

Mini influencers: los looks cute de Sarah Burlando y Cruz Urcera

Sarah Burlando y Cruz Urcera son dos de los mini influencers más vistos por los usuarios en las redes sociales. Sus mamás, Barby Franco y Nicole Neumann, manejan más de 2 millones de seguidores cada una, en sus cuentas de Instagram, donde comparten todos los detalles del crecimiento de sus bebés. Por eso, se volvieron importantes figuras para la moda infantil, sobre todo con la llegada del invierno y las bajas temperaturas. En este contexto, ambas mujeres compartieron el look más cute que sus hijos tienen y enternecieron a todos.

Por un lado, la pequeña Sarah, hija de Barby Franco y Fernando Burlando, es una niña muy activa y amante de las largas caminatas por los espacios al aire libre. Debido a esto, siempre intenta mantener su estilo princesa, pero abrigarse del frío que reina en las últimas semanas. A través de las historias de la modelo, la niña lució un conjunto de pantalón de cuero y botas con piel sintética black, junto a una parte de arriba cute y total white. Debajo de una gran campera, había un buzo de lana con cierre. Para finalizar, lo combinaron con el gorrito ideal para el invierno.

El look de invierno de Sarah Burlando

Por el otro lado, el pequeño Cruz, hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, es un amante de la naturaleza y los animales como su mamá. Entre juegos en el interior y paseos por los campos, conoce a todos ellos y los trae a la moda. En este contexto, durante las últimas horas, la modelo compartió una foto del niño caminando en el patio de su casa, y luciendo un jogging gris con una campera que enamoró a todos. El mismo era blanco y tenía en la capucha la forma de dos orejas de ositos, haciendo que el look se vuelva divertido y tierno al mismo tiempo.

El look de invierno de Cruz Urcera

Los seguidores de ambos no tardaron en destacar su buen look, y lo bien que llevaron sus estilos personales, coincidiendo con el blanco como color tendencia. Mientras que Sarah Burlando busca mantener su estilo princesa, con una mezcla de canchero y abrigo, el pequeño Cruz Urcera muestra su amor por los animales y la naturaleza, eligiendo un look comfy para todas las actividades que realiza. Sus mamás, Barby Franco y Nicole Neumann, no dudan en compartir todos los detalles en sus redes sociales y reciben halagos alrespecto.

