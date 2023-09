By Marie: “Calidad y Excelencia en diseños de zapatos para mujeres”

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios del emprendimiento?

La marca fue creada en el año 2018, con el objetivo de importar y comercializar Accesorios de Moda. No era nuestra actividad principal, y realizamos algunos intentos de ese modelo de negocio hasta la pandemia. A mediados de 2022, decidimos dedicarnos de lleno a la comercialización de calzados de diseño exclusivo. El mismo tuvo un crecimiento exponencial, realmente no lo esperábamos. No sólo en facturación sino también en seguidoras de Instagram @bymarie_ok, siendo que en la actualidad contamos con más de 47.700.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Realizamos venta online mediante nuestra tienda www.bymarie.com.ar, realizando envíos a todo el país. En este momento estamos enfocados en la producción de diseños propios, si bien nos representan los stilettos de taco alto, también se fabrican sandalias y varios tipos de botas.

Estamos trabajando para ampliar nuestra disponibilidad de talles, logrando que varios de nuestros modelos lleguen hasta el 43.

Con esto vamos a cubrir una demanda, aún insatisfecha, de nuestras clientas.

Siempre tratamos de acompañar los pasos de las chicas que apuestan por nuestra marca, brindándoles, no solamente un servicio de excelencia, sino también una experiencia única en cada compra, cuidando todos los detalles y demostrando permanentemente que escuchamos sus sugerencias de mejora, y en consecuencia mejoramos nuestros procesos.

En todo momento estamos atentos en brindarles una experiencia única, desde el acompañamiento en la elección de los zapatos, asegurando la entrega mediante nuestro socio logístico y un packaging diseñado para que el disfrute sea desde la recepción de los mismos.

¿Qué desafíos tienen por delante?

Estamos dando los primeros pasos en la exportación de calzados de diseño. En breve realizaremos algunas operaciones para probar el proceso de Expo, en Uruguay, Colombia y Brasil.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @bymarie_ok

Tienda Online: www.bymarie.com.ar

WhatsApp: +5491158558151

Mail: [email protected]

Showroom: Mariano Castex 499, Piso 1, Of.110 (Sky Center), Canning, Buenos Aires