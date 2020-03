Carolina Sidwell: Fundadora y Directora creativa de Caro sid

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

La necesidad imperante de volcar en el diseño de indumentaria, la creatividad y el conocimiento acumulado en el rubro durante todos estos años. Estaba preparada profesional y emocionalmente para enfrentar el desafío de emprender un camino que sabía que iba a ser duro, pero que también me iba a traer muchas satisfacciones. Fue lo que me llevó a superarme todos los días, a crecer como emprendedora y a compartir con mis clientas toda la pasión que me genera la moda.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

La flexibilidad nos hace capaces de adaptarnos a distintos terrenos y cualquier cambio que se presenta. La fortaleza que llevamos internamente, de la cual muchas veces no somos conscientes que tenemos, pero está latente, y nos ayuda a lidiar con mil cosas a la vez. Llevamos lo multitasking adentro y se da por sentado que es algo normal o común, pero en realidad es un plus que nos hace más capaces y debería ser reconocido.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Encontrarme con una respuesta súper positiva del público con respecto al producto. Conocer la realidad de distintas mujeres que me llevó a admirarlas por su esfuerzo y empuje para lidiar con distintas problemáticas. Sacar sonrisas en las clientas, ayudarlas con su seguridad e incentivarlas a probar prendas que quizás no se animaban por prejuicios o inseguridades con su cuerpo y llevarlas a darse cuenta o reafirmar que ¡son hermosas y únicas!

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

La informalidad de ciertas personas a la hora de cumplir con los tiempos de producción, mintiendo y siendo poco profesionales. Además de la desilusión de verlas con pocas ganas de progresar, desperdiciando oportunidades de crecimiento y conformándose con un status quo. El hecho no es un fracaso, pero sí un baño de realidad con respecto a la escasez de mano de obra calificada y lo desprotegidos que estamos los pequeños productores.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Siendo Lic. en Comunicación, es un pilar de prioridad absoluta. Poder expresar lo que quiero decir, eligiendo las palabras correctas y los canales adecuados para que sea comprendido por el público, es una tarea de todos los días. La comunicación también se ve en las producciones fotográficas, y ese es otro desafío, ya que las palabras no están presentes. Pero todo va de la mano de conocer a quién me dirijo.

