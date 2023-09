"Con sabor a tango, un ciclo radial que esta transcurriendo su cuarta temporada"

CREDITO CARAS

En la ciudad santafesina de Rosario se lleva a cabo el ciclo radial ‘’Con sabor a tango’’, con la producción y conducción general a cargo del señor Martín García. Quien hace muchos años se desempeña en producir eventos y contenido para diferentes medios nacionales, como así también realizar diferentes acciones de marketing para distintas marcas del país.

Esta propuesta tanguera nace en el año 1992 de la mano de su creador, el padre de Martín, Víctor García. Que en ese momento estaba en otra emisora de la ciudad mencionada.

Vuelve a la radiofonía argentina en el año 2020 en plena pandemia, llevando a cada hogar toda la música del 2x4 o como le gusta decir a su conductor actual: ‘’La mejor música del mundo’’. En un compacto de 120 minutos. Comentarios, apostillas y por supuesto, el principal protagonista: EL TANGO.

En dialogo con Caras, Martín nos cuenta: ‘’Fue una tarde que había puesto un estado de Whatsapp y el dueño de la radio me responde ese estado, diciendo: es un programa ideal para AM LIBERTAD. Podemos empezarlo en dos semanas. Listo, empecemos. Le respondí… Y así fue que comenzamos el 9 de mayo de 2020, con dos meses de pandemia adentro, fue lindo acompañar en ese momento a la gente. Ya que nos debíamos quedar en casa y llevarles un poco de compañía fue muy lindo e importante. Por otro lado, pensé que iba a ser cosa de unos meses. Pero ya vamos por la cuarta temporada y nada sugiere que no haya una quinta el año que viene. Así que estoy muy agradecido al señor José Banacci por el espacio brindado para desarrollar este programa.’’

‘’Es una gran responsabilidad, siempre lo digo. En el tango uno no puede salir a hablar cualquier cosa, sin tener idea. No es lindo escuchar un programa en donde el conductor hable de lo suyo y no haga comentarios sobre los ínterpretes o autores. La riqueza de nuestra música está ahí, en su historia, en la historia de sus protagonistas. Como nace tal o cual tango y con que hecho histórico del país se lo puede asociar.

Además es un programa que creó mi viejo y el padrino artistico es el gran maestro Osvaldo Pugliese, asi que es como un homenaje para ambos y se trata de hacer lo mejor que se pueda.’’

Lleva mas de 150 programas al aire desde el año 2020, difundiendo y sosteniendo que defendiendo la cultura, se defiende la soberanía. El programa a su vez fue declarado de interés municipal por el honorable consejo de la ciudad de Rosario, por su aporte a la educación y a la cultura nacional.

Esta distinción se le otorga en diciembre del año 2020.

Es un programa que recorre el tango en toda su historia, con artistas de ayer, de hoy y de siempre.

Todos los sábados desde la hora 17, Martín García te invita a tomar un café ‘’CON SABOR A TANGO’’. Siempre por AM LIBERTAD 1090 de la ciudad de Rosario. Al mundo por internet, www.amlibertad.com.ar

A Sebastián Ledesma, asistente de dirección.

AM Libertad 1090 de la ciudad de Rosario

Al empresario José Alejando Bonacci de la ciudad de Rosario.

Si querés conocer mas del programa o a su productor podes seguir su perfil de facebook: CON SABOR A TANGO o bien en instagram a @martingarciaproductor

Productor: Martín García

Directora: Paula Ferraris