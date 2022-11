Creatividad, arte e inspiración en el universo Mathilda

CREDITO CARAS

¿Por donde pasa tu inspiración? ¿Cómo es ese proceso?

Mi inspiración surge de viajes que realice o lugares que no conozco, pero que sueño conocer. También me inspira el contacto con la naturaleza ya sea el mar, los árboles, me gusta mucho observar el amanecer o el atardecer frente al mar. Por lo general, durante la mañana yendo al atelier trato de detenerme unos minutos sólo a observar la naturaleza del entorno, las formas de los edificios, los pájaros y eso me lleva a conectarme desde un lado diferente y me inspira a seguir pintando.

¿Te acordás cual fue tu primer pieza de arte?

Si, mi primer obra la pinte cuando tenía 8 años, era una Sarah Key que estaba mirando un calendario, todavía la tengo enmarcada y es un recuerdo muy dulce de los primeros años de mi proceso creativo.

¿Cómo es un día en tu rutina, tenés un horario y lugar fijo para dedicarte a pintar?

Por lo general, trato de organizarme el día para arrancar pintando pero si no puedo pinto por la tarde en mi atelier o a veces también en mi casa. Creo que es importante tener un cierta habitualidad para pintar o dibujar. Siempre tengo la frase de Picasso en la cabeza “Cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando”. Creo que esa es la clave no siempre uno está inspirado, pero el sólo hecho de estar en el atelier pintando, pensando nuevas obras ya eso siempre motiva a seguir creciendo en este hermoso mundo del arte.

¿Estás agradecida a alguien por haber llegado hasta dónde estás hoy como artista?

Estoy muy agradecida a mi comunidad que me apoya en los eventos y principalmente en las redes sociales, mis amistades y sobre todo a mi novio que me acompaña en este camino artístico. También a mi profesor Luis Álvarez que tiene una gran vocación y es un gran profesor al que admiro.

¿Cómo fue la experiencia de la Noche de los Museos y quieres mencionar o agradecer a alguien?

Fue increíble e inolvidable, más de 2.000 personas visitaron la Noche de los Museos donde fui convocada por el Palacio Barolo y agradecida por la curaduría de Vanesa Ohannesian y Aldo … que estuvieron en cada detalle.

¿Cuál es el próximo evento al que vas a participar?

El 8 de diciembre voy a estar presentando parte de mis obras en Lunática es un evento que se realiza con varios artistas en el Paseo de las Artes (Av. Pedro de Mendoza 650, La Boca, CABA) organizado por Fundación Cultura Andén donde fui convocada por mi amigo Alfredo Segatori al que agradezco su generosidad.

¿Cómo y por qué vías vendes tus creaciones?

Actualmente vendo por dos vías mi tienda on line que es https://mathilda.ar/#!/-hola-soy-mathilda/ y tengo una muestra permanente en La Nueve Equipajes donde expongo la serie de viajes y la pueden recorrer en uno de los locales de la empresa en Florida 736, CABA donde también vendo mis obras.

Datos de contacto

Instagram: @arte_mathilda

Facebook: Mathilda Arte

Mail: [email protected]

Web: https://mathilda.ar/#!/-hola-soy-mathilda/