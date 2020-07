Antonella Robledo Irigoyen: deconstruirse es posible

Ya recibida en Mar del Plata en el año 2010 y de regreso a Necochea, su ciudad natal, comenzó a ejercer como Lic. en Nutrición. “Si bien es una ciudad que amo, no me permitía desarrollarme como soñaba, ni en el ámbito deportivo ni en el profesional. Un día, en una crisis existencial, decidí poner en práctica lo que hoy transmito: deconstruirme para construirme mejor. Viajé por dos años, estudiando, escalando y surfeando. Y cuando me encontré con mis deseos y mi mejor versión de ese momento, decidí instalarme en Buenos Aires, en Nordelta, junto a mi gran amiga Aleks que me sumó a su proyecto, Golden Astra, un centro de bienestar integral.

Deseaba estar en una ciudad cosmopolita sin irme de mi país, con oportunidades, donde sintiera que mi voz podía ser una herramienta para transmitir, con mi experiencia y conocimiento, que es posible encontrar la mejor versión de uno y que nutrición no es solo lo que comemos, más bien es lo que comemos, sentimos, pensamos, deseamos. Encontrar un equilibrio en estos aspectos, es poder encontrarnos en salud”, asegura Antonella.

¿Por qué es tan común asociar nutrición con estética?

Es común que se asocie la nutrición con la estética. Vivimos en un mundo que promueve cuerpos deBarbies, y nos bombardean con productos alimenticios que generan hambre nivel Obelix, siguiendo con las imágenes de la infancia. Yo acompaño a mis pacientes a que se amiguen con su cuerpo, que encuentren su mejor versión, que aprendan a elegir alimentos reales, promoviendo soberanía alimentaria. A esto lo llamo deconstruir, hacer un upgrade de lo que entendemos como salud.

¿Usted también se dedica al deporte de manera profesional?

No, si bien mi deporte lo practico de modo amateur, le entregó mucha energía. Soy escaladora de roca y surfera de diversión. La montaña, la roca, el mar, la naturaleza, son mi lugar donde vuelvo al eje. Son deportes de meditación activa, que me hacen estar en el presente. Pienso que eso es lo que somos, lo que vibramos en el presente, por eso es que les dedico tanto tiempo. Ahí está mi motivación para comer sano, para entrenar y para hacer yoga. Pienso que es lo más cercano a una pasión. Ojalá todos tengan una.

Además de Lic. en Nutrición, también te has formado en Medicina Ayurveda y Alimentación en la India GujaratAyurvedUniversity y como HolisticHealth Coach en EE.UU¿cuáles son los servicios que ofrece a partir de todos estas herramientas?

Mi misión profesional es inspirar una relación saludable con los alimentos, guiar a que las personas tomen conciencia de que es lo que ponen en el plato y que aprendan cuanto afecta la alimentación en la salud, energía y pensamientos. Quiero que les guste su cuerpo imperfecto, y que lo traten como lo que es, un cuerpo que responde a lo que le dan cada día, aceptando el proceso de deconstrucción alimentaria individual.

Me gusta pensar que todos podemos cumplir con nuestra parte y hacer un mundo mejor. Cuando educo a través de diferentes experiencias, les hago ver que la alimentación afecta tanto para bien, o para todo lo contrario repercutiendo en nuestras células, nuestra flora intestinal, nuestro ser íntegro, hasta al planeta. Lograr un GrowthMindset alimentario, es posible, comenzando por vos mismo y generando una cascada de bienestar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia.

Para contacto : Golden Astra - Nordelta // Cel.: (02262) 15 41 6962.

Redes sociales : FB: Nutricion Holistica Argentina // IG: @anto.nutri