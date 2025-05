Del campo a las cámaras: la historia de Flor Arroyo, la nueva conductora de Nivel Unno

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en Nivel Unno y cómo pasaste de ser estudiante y modelo a convertirte en su conductora?

Mis inicios en Nivel Unno fueron como los de muchas chicas: llenos de sueños y entusiasmo. Empecé como alumna en 2017, aprendiendo a modelar, a caminar en pasarela y a desenvolverme frente a las cámaras. Venía del medio del campo, donde mis conocimientos sobre el mundo del modelaje eran nulos, y pasé de hablarle a los animales a enfrentarme a una cámara. Poco a poco, mi pasión por el modelaje y la comunicación creció, y eso se hizo notar. No solo me enfoqué en ser modelo, sino también en convertirme en una comunicadora. Cuando me ofrecieron la oportunidad de ser conductora del programa, sentí que era el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Pasé de ser la chica que aprendía a posar a la que ahora guía y motiva a las nuevas generaciones.

¿Qué significa para vos estar al frente de un programa con 30 años de historia en la televisión cordobesa y ser parte de una escuela que ha formado a tantas modelos?

Es un orgullo enorme y una responsabilidad hermosa. Ser parte de su historia me llena de emoción. No es solo un programa de televisión, es una plataforma que ha impulsado los sueños de muchas jóvenes. Saber que estoy al frente de un proyecto con tanta trayectoria, donde tantas modelos se formaron y brillaron, es un honor. Me motiva a dar siempre lo mejor de mí y a mantener vivo ese legado.

¿Cómo influye tu experiencia como modelo e influencer en tu rol como conductora y cómo lográs transmitir esa pasión a las nuevas generaciones?

Mi experiencia como modelo e influencer me permite conectar de manera auténtica con las chicas que recién comienzan. Sé lo que se siente estar nerviosa frente a una cámara o caminar por primera vez en una pasarela. Además, como influencer, aprendí a comunicarme de manera efectiva, a mostrarme tal como soy y a entender las tendencias que las nuevas generaciones buscan. Mi objetivo siempre es inspirarlas, enseñarles que pueden ser auténticas, profesionales y que su historia también puede ser impactante.

Además de tu carrera en los medios, también sos mamá. ¿Cómo combinás tu vida familiar con tus proyectos profesionales?

Ser mamá es la experiencia más hermosa y desafiante de mi vida. Mi hija, Donatella, es mi motor y mi inspiración diaria. Conciliar mi vida familiar con mis proyectos profesionales no siempre es fácil, pero lo logro gracias al apoyo de mi familia y una buena organización. Me esfuerzo por ser un ejemplo para mi hija, mostrándole que puede perseguir sus sueños sin perder de vista lo realmente importante: el amor y la familia.

¿Cuáles son tus sueños y proyectos a futuro, tanto en la televisión como en el mundo de la moda?

Mis sueños son seguir creciendo como conductora y comunicadora, explorando nuevos formatos en televisión y plataformas digitales. También me encantaría llevar mi imagen de "Agrobarbie" a nivel nacional, colaborando con grandes marcas del mundo de la moda y la belleza sin perder mi esencia de campo. Pero, sobre todo, mi sueño es seguir inspirando a otras mujeres a que persigan sus metas, que no tengan miedo de ser auténticas y que se sientan orgullosas de quienes son.

CONTACTO:

IG: @AGROBARBIEOK