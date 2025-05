Romper el molde: La Colo Art y su revolución creativa

CREDITO CARAS

En un mundo donde la rutina muchas veces se impone, donde el trabajo se convierte en una forma de supervivencia más que de realización, hay quienes eligen otro camino. Rosario Nik, más conocida como La Colo Art, es una de esas personas que decidió escuchar su voz interior y transformar su pasión en su forma de vida.

Artista autodidacta, creativa incansable y alma libre, La Colo encontró en el arte no solo una forma de expresión, sino una salida, una revolución personal. Especialista en Kustom Paint, se dedica a intervenir objetos como cascos, autos, motos y cualquier superficie que le permita hacer lo que mejor sabe: contar historias a través del color.

“Todo lo que se pueda pintar, yo lo transformo”, afirma con una sonrisa que habla de plenitud. Su trabajo va mucho más allá de lo estético: cada pieza es única, lleva su energía, su impronta, su fuego. Lo que antes era un simple objeto, después de pasar por sus manos se convierte en arte funcional, en algo vivo.

Pero llegar hasta acá no fue automático. Como muchas personas, Rosario alguna vez caminó por los senderos "seguros", esos que la sociedad propone como correctos. Trabajos estables, estructuras conocidas. Sin embargo, algo en su interior pedía más. Sentía que no estaba siendo fiel a sí misma. Y ese llamado fue tan fuerte que no pudo (ni quiso) ignorarlo. Así fue como decidió dejar atrás la rutina que no la representaba y apostar todo a su arte.

Ese salto al vacío, como ella lo describe, no fue fácil. Requirió decisión, constancia, confianza y muchísimo trabajo. Pero también fue el comienzo de una vida más auténtica, más libre, más conectada con lo que verdaderamente la hace vibrar.

Hoy, La Colo Art es reconocida por su estilo único, por su capacidad de fusionar técnica y emoción, y por su visión transformadora del arte. En su taller, el olor a pintura y los sonidos del compresor conviven con la música, el mate y una energía que lo envuelve todo. Allí no solo se crean piezas: se cocinan sueños, se rompen moldes, se construyen caminos alternativos.

Su historia es una inspiración para quienes sienten que hay algo más, que tienen una pasión dormida o un talento postergado. Porque ella demuestra que sí es posible vivir de lo que uno ama, que se puede salir de esa lógica de “trabajar para sobrevivir” y empezar, de verdad, a vivir.

“La clave está en animarse —dice—. En dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a escuchar lo que uno quiere. El miedo siempre está, pero cuando hacés lo que amás, cada esfuerzo tiene sentido.”

Rosario Nik no solo pinta objetos. Pinta realidades nuevas. Es testimonio viviente de que el arte, cuando nace desde el corazón, no solo transforma cosas: transforma vidas. La suya, y la de todos los que se animan a seguir sus pasos.

Datos de contacto:

WhatsApp: 1134171903

Instagram: Lacoloart.ok