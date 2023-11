Dra. María José Cosentino: Recuperando la Visión con la Innovadora Técnica de Remodelación Corneal para el Queratocono

CREDITO CARAS

¿En qué consiste la Técnica de Remodelación Corneal?

La Remodelación Corneal es un procedimiento no invasivo que tiene como objetivo corregir el astigmatismo irregular que caracteriza el queratocono. Este tipo de astigmatismo se caracteriza por provocar una pérdida de visión no mejorable con anteojos o lentes de contacto convencionales, debiendo recurrir a lentes de contacto especiales (gas permeables o esclerales) que no siempre son toleradas. En lugar de recurrir a cirugías complicadas, esta técnica utiliza un enfoque avanzado que remodela la forma de la córnea, mediante un proceso controlado utilizando láser de femtosegundo. La córnea toma forma más fisiológica como en las córneas normales, reduciéndose el astigmatismo irregular.

Resultados Asombrosos

La Técnica de Remodelación Corneal ofrece resultados asombrosos, permitiendo a los pacientes con queratocono ver el mundo con una claridad que antes les parecía inalcanzable. Además, esta técnica tiene la ventaja de ser segura e indolora y sin necesidad de trasplante de córnea, lo que la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan mejorar su visión sin los riesgos asociados al trasplante.

Un Cambio en la Calidad de Vida

La Técnica de Remodelación Corneal es una innovación que está cambiando la vida de quienes padecen queratocono. Fue desarrollada por los Dres. Carriazo (Colombia) y Cosentino (Argentina) logrando una gran proyección internacional por sus resultados. Ofrece la posibilidad de recuperar un perfil corneal sin el astigmatismo irregular asociado al mismo, dando la esperanza de una visión mejorada, la eliminación de la dependencia de anteojos y lentes de contacto para una calidad visual sin limitaciones de disfrutar plenamente de sus actividades y su entorno.

Contacto:

Dra. María José Cosentino (MN 86704)

@majo_cosentino

+54 91153197799