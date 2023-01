Dra. María Paola Storni, Ginecología Infanto juvenil, Endocrinología y Menopausia: La prevención en cada etapa de la vida

CREDITO CARAS

¿Cómo fue su formación académica?

Termine mis estudios universitarios en la Facultad de Medicina UNNE en 2005 y mi residencia en Toco ginecología en 2009, realizando posteriormente cursos de especialización en las áreas antes nombradas. Actualmente, además de mi consultorio en CEMID Resistencia, soy Medica del Staff de ALCEC Resistencia, docente de la Catedra de Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina UNNE y presidente del Comité Científico de AsoG Chaco.

¿Cuáles son las funciones que desempeña como ginecóloga y endocrinóloga en su consultorio?

Muchas veces, el ginecólogo que no esta formado en Endocrinología realiza una consulta mas básica, limitada estrictamente al control de rutina (pap, mamografía), aplicando el mismo esquema de tratamiento ante problemas similares, y dejando así de diagnosticar trastornos que pueden ser severos y repercuten sobre todas las áreas del metabolismo, no solo lo ginecológico en sí. Por ej., es muy común que pacientes que concurren por menstruaciones irregulares se las medique directamente con un anticonceptivo oral, muchas veces dando esquemas no adecuados a la edad, o sin descartar otras causas de sangrado, como pueden ser un trastorno de coagulación o un hipotiroidismo. No es lo mismo el sangrado en una adolescente que en una perimenopausia, sus factores de riesgo, etiologías y necesidades de tratamiento son completamente distintos.

¿Qué temas se abordan en una consulta además de los controles rutinarios?

Uff! En ginecología nos consultan prácticamente de todo, porque la gineco se convierte en una confidente a la cual muchas veces se plantean temas más íntimos que no se resuelven en otros espacios. En la adolescencia es muy común la consulta por prevención de infecciones de transmisión sexual y anticoncepción, en edad fértil todo lo referido a embarazo, y las mujeres por encima de los 45 años por todos los cambios referidos a su menopausia, sus dificultades en su calidad de vida. La ginecóloga se convierte en una medica de cabecera que debe controlar la salud integral de sus pacientes en cada etapa, y brindarle la máxima calidad de vida, no solo limitarnos a pedir un estudio.

En su profesión, ¿Qué diferencia aporta una mujer?

Creo que desde nuestra propia experiencia de vida tenemos una sensibilidad y una capacidad de empatía que a veces con un hombre es difícil de alcanzar. Tuve mis experiencias sexuales, fui madre dos veces, me duele la menstruación igual que a todas… y esto nos coloca en un plano de mayor apertura, pudiendo interrogar sobre temas que las pacientes no se animan a confesar a sus padres o parejas, porque estamos paradas en el mismo lugar. El poder darle su espacio, un ámbito de escucha y confianza, es fundamental para sentar las bases de una relación medico paciente que muchas veces se inicia en la niñez y continua toda la vida.

Consultorio: Av. Belgrano 468 ,Resistencia Chaco

Tel fijo: (362)4450438

Instagram: dra.paolastorni

Facebook: Dra Paola Storni Matricula Provincial 5548