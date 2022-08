Dra. Natalia Otero

CREDITO CARAS

Natalia, ¿cómo fueron tus inicios en Dermatología?

Empecé la Carrera de Medicina en la UBA en el año 1997, con la idea de ser algún día Pediatra, o Neuróloga. Pero a finales de la misma, al cursar Dermatología, me di cuenta de que lo mío iba por ahí. Así fue como me especialicé en Piel, en el Hospital De Agudos J. M. Ramos Mejía. Los años me han mostrado que fue la mejor elección que pude haber hecho, porque en ella puedo desarrollar mi vocación desde un lugar sumamente amplio. Desde hace 15 años trabajo para mejorar no sólo la Salud, sino la belleza de su piel, en “ON Dermatología y Estética”, en el Barrio de Recoleta.

¿Qué servicios brindas a tus pacientes?

Con el paso del tiempo, mucho estudio, y trabajo, he creado un espacio integral en el que los pacientes pueden consultar tanto por un lunar nuevo que les haya salido en la piel, como por el aspecto estético de la misma. Muchas veces, cuando se habla de estética, se la relaciona con algo frívolo, cuando en realidad es un aspecto muy importante en la vida de una persona, de cómo se relaciona con ella misma, y con el mundo. No me gusta hacer tratamientos estéticos que lleven a rostros “estereotipados”, y en la entrevista con el paciente, se genera un diálogo que me permite conocer qué es lo que lo está afectando, lo que desea mejorar, y de dónde proviene ese deseo. Me gusta orientar a mis pacientes proponiendo hábitos y tratamientos a mediano y largo plazo, ya que la magia no existe. Que de a poco vayan viendo resultados verdaderos, y duraderos. Me gustan las caras reales, acompañarlos en ese proceso de cambio. En esa consulta inicial primero escucho al paciente, luego propongo los tratamientos adecuados. No siempre lo que yo observo y evalúo con mi ojo clínico-dermatológico es lo que el paciente quiere tratar, por lo que es de suma importancia esa apertura a la mirada del otro sobre sí mismo, de una manera empática.

Además, hacemos peelings, aplicación de rellenos, toxina botulínica, radiofrecuencia, tratamientos corporales, plasma rico en plaquetas, mesoterapia, Dermapen, skinbooster, entre otros.

Hay todo un mundo detrás de una consulta “estética”, y mi desafío y objetivo, es que, quien llegue a mis consultorios, se vaya viendo y sintiéndose mejor. Para ello, trabajo con un equipo de médicas que tienen esta misma mirada. Quienes se atienden en “ON Dermatología y Estética” no vienen a un “Centro Estético”, sino que vienen a un consultorio médico, donde trabajamos para brindar excelencia en atención dermatológica.

Me siento orgullosa de tener pacientes de hace más de diez años, que me confían la salud de su piel, y la de su familia.

Datos de contacto:

Dra. Natalia Otero

Médica Especialista en Dermatología – MN 113.501

Miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología

ON Dermatología y Estética

Celular: +54911 4022 2762

Instagram: @dra.natalia.otero