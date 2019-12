Encanto Alta Costura: diseños reales

¿Cómo comenzó tu pasión por la alta costura? Es raro pensar en eso, podría decirte que mis primeros pasos fueron robando pedacitos de genero del taller de mi mama para vestir a las muñecas, podrías pensar en lo obvio que seria hacer un vestido de novia… pero no, yo hacía diseños raros, carteras, les pitaba el pelo de colores, creo que siempre busqué hacer algo único. Eso evolucionó con los años, en la adolescencia siempre fui como un bichito raro. Siempre me vestí como quise y no por modas, aun sigo haciendo eso, cada vez que compraba ropa pasaba horas buscando algo único, que me identifique. Alrededor de los 14 o 15 años decidí estudiar diseño de indumentaria, al comienzo fue para hacerme ropa que me guste pero descubrí un mundo mucho más grande dentro de la moda y ya no quise hacerlo solo para mí, sino que para todas las chicas que buscan algo especial. Al terminar el secundario trabajé con mi mamá mientras estudiaba, nos volvimos compañeras inseparables, es increíble cómo a veces parece que la vida te lleva a donde perteneces, fue automático, me enamore de los géneros, de las clientas, de crear un diseño para ellas, no se cuando fue exactamente pero elegí esta profesión y creo que ella me eligió a mi. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Cuando diseño para una clienta, me encanta escucharlas, sus historias, sus experiencias, tratando de descifrar quienes son, muchas veces vienen con una idea en la cabeza sobre lo que les gustaría, otras, que son las que más disfruto son un lienzo en blanco, las imagino en distintos escenarios y vestidos. Es como si de golpe te apareciera una imagen en tu cabeza de la cual no podés escapar, comienzo probándoles distintos estilos hasta encontrar lo que le gusta, lo mas extraño es que por lo general terminan vistiendo el vestido el cual la imaginé en un primer momento, trato de no llevarlas a esa idea de entrada, me gusta que puedan visualizar cada detalle conmigo, su decisión pesa y son el disparador para crear. Sin embargo cuando creo diseños nuevos, como por ejemplo para una producción de fotos de una revista, tengo la suerte y el privilegio de conocer a una persona increíble como Julieta Prandi, ella es mi mayor inspiración, se diría como mi musa… Cada diseño que proyecto lo pienso en función al escenario que quiero plantear con ella como eje principal. Coloco mi maniquie vacío a la altura correcta, tomo telas a montones y las desparramo por mi mesa, simplemente agarro una hoja en blanco y mi birome, no necesito lápices de colores caros, ni ninguna extravagancia, solo yo, mis telas y mi lapicera. Dejo divagar mi cabeza hasta ver cual de esas telas me llama la atención y como magia dibujo, uno, dos, tres, hasta diez cosas distintas. Corto sin moldes, pincho el maniquie, marco su cintura, y divago, llega un momento en que me alejo y observo a la distancia, es ahí cuando se que voy a hacer, casi no uso máquina de coser, hago prácticamente todo a mano, me encanta bordar e intentar superarme cada vez más. No hay una fórmula de donde viene mi inspiración, a veces es la persona, otras la tela y muchas veces soy simplemente yo, que me gustaría hacerme para mi si me fuera a casar nuevamente. Sos consciente que cada vez más mujeres te elijen. ¿Por qué consideras que esto sucede? Es difícil hablar de uno mismo, pero quienes me eligen son las mujeres con las cuales logramos una conexión, vestirlas para mi es disfrutar del ida y vuelta, nutro mi experiencia con su aporte, amo lo que hago y ellas lo ven, son capaces de percibir la pasión que pongo en cada diseño, me gusta la gente, cada vestido que ha pasado por mis manos me a sumado y convertido en la mujer que soy hoy . ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es el día en que mis diseños esten alrededor del mundo y con el solo hecho de mirarlo te des cuenta que es un vestido hecho por mis manos, que se perciba el amor y pasión que imprimo en cada diseño. Se que la forma de lograrlo es seguir evolucionando, estudiando, y nunca rendirse… Quien sabe quizás algún día suceda, mientras tanto disfruto de cada día rodeada de mis clientas. ¿Qué tiene de diferente Encanto Alta Costura? Argentina tiene un muy buen nivel de diseño y mejor aun de realización, hay infinidad de propuestas, indudablemente siento que es el vinculo que genero con ellas, al igual que el compromiso. La cercanía que logro con cada clienta es fundamental, soy quien esta atras de las redes sociales, en cada mail que me envían y también quien atiende el teléfono, mas allá de ser quien hace su vestido, nos volvemos cómplices y co-creadoras de su vestido soñado.