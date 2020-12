Enfermedad: un estado de dinamismo de la salud

Descubrir el sentido de las enfermedades es apasionante para mi. Pienso que se trata de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. La naturaleza reacciona ante el peligro con cuatro comportamientos; ataque, huida, inmovilización y sometimiento. Dicen que el miedo paraliza, en realidad no es así para todos los seres vivos. Ante un peligro real o imaginario, reaccionamos de acuerdo a estas cuatro premisas. Si no pasamos a la acción con algunas de estas 4 opciones, nuestras células lo harán por nosotros. Situaciones inesperadas, como “una mala noticia” “insulto” “separación afectiva” “gran ofensa ``'' despido” “traición ``''la muerte de un familiar” o un “diagnóstico médico fatal” etc. provocan respuestas biológicas. Ante la incapacidad de no descargar el estrés del conflicto, nuestras células encuentran una solución interna al no haber solución externa; de allí la aparición de diferentes patologías.

Existen 7 necesidades básicas por lo cual nos enfermamos; Alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia.

Un ejemplo notable es el lo que vivimos hoy; El conflicto biológico en masa de “Miedo y Amenaza en el Territorio”; invasión por (robo) por (aire de un virus "mortal) disputas familiares con miedo a la separación, conflicto de “miedo a la muerte” con gran desaliento y tristeza. Estas amenazas impulsan la necesidad de defender el “territorio primitivo”. El aparato respiratorio representa exactamente la libertad y la seguridad. Pues bien, para la Descodificación Biológica, estos conflictos precisos son los que provocan las llamadas neumonías "atípicas" con sus síntomas correspondientes; picos de fiebre alta, tos y fuertes dificultades para respirar.

Para esta ciencia no existe el contagio como nosotros lo conocemos, lo que sí existe es el estrés de preocupación, el gran estrés y sobre estrés, lo que realmente provocan síntomas. Podemos incluir las intoxicaciones que provocan estrés físico como por ejemplo; intoxicación por aire, alimento, radiación, inyección de sustancia, monóxido de carbono, veneno, mercurio o plomo. Al final de la segunda guerra mundial apareció la epidemia de tuberculosis y no por contagio precisamente si no por el hecho de que terminó la gran tensión de amenaza a morir más la pérdida de lo material, el cóctel perfecto de la tuberculosis. Casi todos vivieron el mismo conflicto (estrés) al escuchar durante años el ruido de los aviones que tiraban bombas.Cuando acabó el estrés de miedo masivo, el cerebro disparó la fase reparativa con bacterias para eliminar los tumores que habían crecido en el pulmón, apareció entonces el síntoma de tos con sangre.

La epidemia fue en masa, aunque la enfermedad asistió a cada individuo. Comprender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad es una ventaja adicional en estos tiempos, para tranquilizarse y observar lo que realmente está pasando con nuestra cordura, nuestra fé, el sentido común y nuestro discernimiento. Deseo para este cierre de fin de año que reflexionemos sobre nuestra finalidad en la vida y que nos "cuidemos" de no anular gratuitamente nuestros sueños en función de una paranoia ofuscadora. Como dice una frase oriental: "Esto también pasará"

