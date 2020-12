Eugenia Flaiban: entendiendo la Astrología

Eugenia charla en una entrevista exclusiva con nosotros donde en el día de hoy nos cuenta sobre su historia y como decidió formarse como astróloga. “Siempre me sentí conectada con la Astrología. Hace muchos años mientras me desempeñaba como abogada (carrera que ejercí más por una tradición familiar que como vocación), empecé a estudiarla formalmente para tratar de entender un momento crítico de mi vida desde otro lugar. Mi curiosidad me llevó a estudiar en distintas escuelas y conocer desde diferentes ópticas este lenguaje tan mágico y sagrado”, destaca la profesional.

Por esa razón, la emprendedora decidió crear un espacio propio donde poder aplicar los conocimientos desarrollados y nos deja definiciones precisas sobre los temas que aborda la astrología. “La Astrología ayuda a comprender el modo en el que nos relacionamos con las energías, dándonos opciones para transitarlas de la manera más beneficiosa. Esta práctica nos ayuda también a calmar cierto grado de angustia que todos tenemos; el miedo se combate con conocimiento y si nos comprendemos, explorando nuestras fortalezas y debilidades, reducimos la incertidumbre”, recalca Flaiban.

Desde su espacio, Eugenia destaca los grandes beneficios de estas prácticas, entendiendo que es una de las herramientas para sacar lo mejor que hay dentro de cada persona. “Entendí que es una de las ayudas más importantes para encontrar lo que vinimos a desplegar, siempre partiendo de lo que somos. Creo que no hay signos buenos o malos, planetas “maléficos” o “benéficos” como se hablaba en la Astrología clásica. Existen formas de vivirlos: de buena o mala calidad y esa es una decisión personal. Ahí radica el libre albedrío”.

¿Cuál es tu enfoque con respecto a la Astrología?

En el momento en el que estamos llenos de información de autoayuda espiritual, y puntualmente astrológica, mi enfoque apunta a dar herramientas para conocernos íntimamente, aceptarnos y abrazar eso que más nos cuesta valorando nuestros talentos. La idea es reivindicar lo que nos hace fuertes para enfrentar nuestras carencias.

¿Cómo nació este proyecto?

El proyecto de Astro_Wise -Astrología con el Corazón- nace desde esta perspectiva: no es sólo dar información de la carta, sino poder brindar contención y herramientas para vivir mejor, lo que hago a través de entrevistas personalizadas, presencial o de forma virtual. En esta época, casi todos nos hemos visto obligados a replantear nuestros objetivos y muchos hemos reorientado nuestras prioridades en función de lo que sentimos que podemos aportar. En particular, yo confirmé que la mente sirve para entender, pero es el corazón el que termina de decirnos hacia dónde ir.

¿Qué otros servicios tenés a disposición?

Más allá de mi labor como astróloga, del propio trabajo con mis hijos nació también la posibilidad de utilizar esta herramienta tan valiosa para la Orientación Vocacional (especialmente de adolescentes que inician su experiencia como adultos en el mundo profesional) y para el asesoramiento en Recursos Humanos a empresas, a través de la firma “SIGNA CONSULTORA ASTROLÓGICA”.

Sin duda lo que pensamos y lo que nos dicen nos condiciona. Por eso es importante saber que no existe quién nos pueda anticipar el futuro o decirnos qué hacer. Sólo se puede saber con qué elementos contamos para poner las velas a favor del viento. Alineando mente y corazón seguro vamos a ir por el camino correcto.

Datos de contacto: Eugenia Flaiban-Astróloga // IG @astro_wise - Whatsapp: 11-6433-7136 - www.signaconsultora.com - Mail: eugenia.flaiban@signaconsultora.com.