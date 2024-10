Florencia Murillo: Pasión y Expertise en el Arte de las Extensiones de Pestañas

CREDITO CARAS

Flor ¿Qué te inspiró a convertirte en un LashMaster y cómo fue tu camino hasta llegar a ser una experta en este campo?

Lo que me inspiró a convertirme en una profesional dentro del área de la belleza de la mirada fue mi pasión por la búsqueda constante de información y el deseo de ayudar a las personas a sentirse seguras y hermosas. Esa combinación fue para mí la señal indicada. Desde el principio, supe que quería especializarme en algo que me permitiera crear resultados visibles y destacar, no solo hoy en redes sociales, sino también en cada persona que mirara a mis clientes. Comencé hace tres años y, con esfuerzo y dedicación, obtuve más de 30 certificaciones nacionales e internacionales, además de ganar tres campeonatos en el área. Cada paso ha sido una oportunidad de crecimiento, y ver el impacto que tiene mi trabajo en mis clientes y alumnos me motiva a seguir mejorando día a día.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el mundo de las pestañas y cómo te mantenes actualizada con las nuevas técnicas y productos?

Si hablamos de tendencias en extensiones de pestañas, diría que los diseños artísticos se llevan el premio. Trato siempre de mantener el diálogo con mis colegas, donde compartimos ideas y oportunidades de capacitación con grandes profesionales, así como también llevamos a cabo lo “innovador” a través de la imaginación y los materiales que tenemos en nuestro país. Si bien esto quizá no se realice en un servicio diario, me ayuda a volverme más ágil con lo más simple.

¿Podrías compartir alguna experiencia memorable o un desafío significativo que hayas enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste?

Lo que más se me dificultó para sentirme como una profesional fue dejar de compararme con mis colegas. A veces, nos saltamos pasos fundamentales en nuestro crecimiento como profesionales para estar a la altura del entorno. Pero gracias a que solo me enfoqué en estudiar, llevarlo a la práctica y ganar experiencia, hoy puedo sentirme segura al hablar, aconsejar y mostrarme en cualquier ámbito de mi rubro. Todo llega para quien se enfoca en una meta.

¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando en el mundo de la belleza y quiere especializarse en el diseño y cuidado de las pestañas?

Si te puedo dejar un consejo, a vos que estás leyendo y querés empezar en este increíble mundo de las extensiones de pestañas, es el momento. Hoy la información abunda, al igual que aquellas personas que aman verse espléndidas con sus pestañas. Recordá que para quienes lo hacen de verdad, es una gran profesión. Como en muchas otras, si lo haces con pasión y dedicación, podés alcanzar todas esas metas materiales y emocionales. Te invito a ser parte de esta gran experiencia; no te vas a arrepentir.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @flormurillo.lashmaster