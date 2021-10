Francini Suarez: adicciones reflejadas en la escritura

Hoy voy a tratar un tema muy delicado y que lamentablemente ha impactado de forma profunda en el mundo. Su crecimiento exponencial lo ha llevado a ser unas de las principales causas de MUERTE y a la destrucción completa de miles de personas, donde una vez que han ingresado al mundo de las adicciones su vida cambia completamente y no para mejor.

La adicción es considerada una enfermedad crónica. Se caracteriza por la dependencia de un individuo a una sustancia, actividad o conducta que le proporciona alivio y/o placer. Este deseo implica una conducta incontrolable y una dificultad enorme de abstinencia permanente.

La adicción tiene base biológica, psicológica y social, por lo que, las causas que nos vamos a encontrar son múltiples e interactúan unas con otras derivando en un desorden adictivo.

Tipos de adicciones

ADICCIONES A SUSTANCIAS Adicciones de ingestión (química): alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes e hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína.

ADICCIONES COMPORTAMENTALES al juego, sexo, trabajo, Internet, sectas, religión, relaciones (codependencia).

al juego, sexo, trabajo, Internet, sectas, religión, relaciones (codependencia). ADICCIONES EMOCIONALES

Voy hablar del primer grupo adicción (a sustancias) y como se manifiestan en la escritura.

En este grupo encontramos:

Alcohol Nicotina Psicofármacos Cafeína Opiáceos Esteroides Cannabis

En el estudio de los grafismos de los adictos, existirán diferencias en los diseños de sus morfologías a pesar de tratarse del mismo tipo de alcaloide, pero su variación estará en relación directa con la cantidad de dosis absorbida en la ingesta.

En dosis baja:

El temblor es vertical; (fig. 2) producirá en el mecanismo psicomotriz un desplazamiento que empuja la mano hacia arriba, parecería que las letras saltaran sin control. psi: Euforia, agitación, excitación nerviosa.

En dosis mayores los óvalos se aplanan, el sujeto tiene dificultad para el trazado de los círculos, la mano se siente adormecida y no responde. Los cierres no mantienen la armonía y no llegan a realizarse, quedando abreacciones; el individuo efectúa movimientos rígidos, mecánicos y bruscos.

La escritura se muestra espasmódica (fig. 3), con dificultades en el autocontrol, desorganizada, aunque trata de conservar la dirección horizontal, con disminución en el rendimiento de las actividades psíquica, física y mental. El escritor pierde la capacidad intelectiva y el sentido de orientación espacial.

Inconstancia en las separaciones entre letras, palabras y renglones (fig. 4)

Formas distorsionadas por escaso control del instrumento (fig. 4)

Descuidada y desordenada (fig. 4)

Confusa, choques de líneas y letras entre sí. (fig. 4)

Las mayúsculas son demasiado grandes. Escrituras gladioladas y filiformes (fig. 5) a la vez.

Cementación gráfica (endurecimiento) (fig. 6); las letras ascienden y descienden alternativa y cíclicamente, por obnubilación mental

Remarcaciones (fig. 6)

Cambios bruscos en el tamaño de las letras (fig. 6)

Inclinación desigual (fig. 6)

Líneas sinuosas (fig. 6)

Mala calidad del trazado (fig. 6)

Empastamientos /pastosidad (fig. 7) , arrastres de tinta en el perfilamiento de las letras, debido a la mala circulación sanguínea.

, arrastres de tinta en el perfilamiento de las letras, debido a la mala circulación sanguínea. Problemas en la presión de sus letras (fig. 8) , debido a una falta de energía, la persona se siente cansada y abatida, con desanimo frecuente.

, debido a una falta de energía, la persona se siente cansada y abatida, con desanimo frecuente. Letra lanzada (fig. 9) , signo de descontrol, persona avasallante e impulsiva

, signo de descontrol, persona avasallante e impulsiva Márgenes descuidados (fig. 10), persona inconstante en su forma de actuar, tanto para iniciar las cosas como para lograr terminarlas, signos de angustia profunda.

