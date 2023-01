Germán Pacchioni Desarrollos Inmobiliarios

CREDITO CARAS

Germán, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro inmobiliario?

Volví de Francia, a mediados de 2005. El país empezaba a crecer y tenía muchas ofertas de trabajo en empresas importantes.

Empecé en este negocio mucho antes de abrir la inmobiliaria, siendo inversor. Mientras me entretenía entre trabajos de consultoría independiente y algunos pasos por empresas, siempre utilizaba mucho de mi tiempo libre para invertir en propiedades. Casi sin quererlo encontré mi pasión que es el negocio inmobiliario. Luego analicé que mi carrera de Economía & Negocios (me gradué en Grenoble École de Management, una de las mejores escuelas de negocios de Francia) me iba a servir como factor clave de éxito y diferenciación para captar clientes empresarios o con grandes patrimonios, que otras inmobiliarias tradicionales no logran captar.

¿Cuáles son los servicios inmobiliarios que llevan a cabo?

La clave de nuestro éxito se basa en que hacemos que cada operación inmobiliaria que realizan nuestros clientes sea única. Desde el momento que estamos con una operación, para nosotros es la única y nuestra clientela así lo perciben. Tenemos mucho caudal de clientes y de ventas, ya que logramos que en cada operación se imponga la totalidad de nuestros conocimientos y profesionalismo.

Todos nuestros clientes están satisfechos y nos recomiendan. Pero la mayor satisfacción personal es tratar con clientes que desde que nos conocimos en la primera operación, en la actualidad nos siguen eligiendo.

Atendemos desde clientes que compran su primera propiedad, hasta dueños de grandes empresas, donde el valor agregado se encuentra en el asesoramiento económico macro y el management del patrimonio a largo plazo. Con este tipo de clientes, elaboramos estrategias que se concretan en el corto plazo con inversiones Inmobiliarias, pero que apuntan al aumento constante del patrimonio a mediano y largo plazo.

¿En qué localidades se desempeñan?

Personalmente me desenvuelvo atendiendo clientes, analizando nuevos mercados, y poniendo el foco en los flujos de dinero y las tendencias mundiales, teniendo en cuenta estabilidad, y crecimiento de la inversión.

Estamos basados en City Bell y La Plata por una cuestión personal y familiar. Aquí son nuestros orígenes y está nuestra principal clientela. En lo personal viví en varios países donde trabajé y estudié, principalmente en Europa, Brasil y Estados Unidos. Son los mercados internacionales que mejor conozco. Sin embargo a la hora de invertir en la mayoría de los casos Argentina sigue siendo la prioridad, un país con grandes oportunidades de rentabilidad, crecimiento poblacional y un segmento premium de propiedades que ofrece buenas posibilidades a corto plazo.

