Hiperhidrosis: transpiración excesiva

¿Que es la HIPERHIDROSIS?

El sudor localizado en las manos y pies, axilas o cara, de aparición brusca y repentina, que se agrava ante situaciones de estrés, se conoce médicamente como Hiperhidrosis Emocional.

Es una condición genética que se manifiesta desde la infancia para el caso de las manos y los pies y en la adolescencia para quienes lo padecen en las axilas. En este último caso puedo ir acompañado de mal olor o no. También puede presentarse a nivel de la cabeza.

COMO SE PRESENTA

Característicamente quienes sufren la sudoración excesiva en las manos, suelen tener las manos frías, y se ven limitados en el día a día, al manipular papeles, saludar con un apretón de manos (suelen secarse en el pantalón antes), tocar a otro, etc. Afecta tanto la esfera social como la profesional. La Hiperhidrosis de los pies afecta y condiciona el uso del cazado, particularmente el caso de las sandalias en las mujeres. Los pies mojados patinen y resbalan.

Quienes tienen Hiperhidrosis axilar se ven obligados a usar ropa de color blanco o negro para disimular su transpiración, evitan levantar los brazos, se higienizan varias veces al día.

QUE CONSECUENCIAS TIENE

Si bien no acarrea consecuencias peores a las que solo quien la padece conoce, la calidad de vida de quienes tienen Hiperhidrosis se ve negativamente afectada.

Muchos pacientes preferirían tener una enfermedad más conocida (aun cuando más grave) que tener que lidiar cotidianamente con la transpiración excesiva que los molesta y aísla.

COMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO

La poca difusión que tiene la enfermedad hace que muchas veces no sea diagnosticada y/o se la minimice. El diagnóstico de la Hiperhidrosis es clínico. No hay ningún examen específico (el test genético, que no se utiliza en la práctica diaria). Un buen interrogatorio médico es el mejor método diagnóstico.

EN QUE CONSISTE EL TRATAMIENTO

Depende la localización del sudor excesivo. La Hiperhidrosis axilar puede ser tratada localmente, de manera segura y no invasiva.

La Hiperhidrosis de las manos y los pies raramente responde a los remedios locales. Una cirugía llamada simpaticotonía o simpatectomía cuenta con el consenso internacional como tratamiento de elección para el tratamiento de las manos y los pies

Para la Hiperhidrosis de la cara y la cabeza, un tratamiento con pastillas suele ser muy efectivo. En quienes no logran buen resultado también existe la opción de la cirugía.

