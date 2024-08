Innovación en Moda y Belleza: Un Encuentro de Expertas para Transformar el Estilo

CREDITO CARAS

¿Susana, cómo comenzaste en la industria de la moda y qué te llevó a especializarte en la producción de desfiles?

Comencé mi trayectoria en la moda impulsada por la necesidad de trabajar de manera independiente cuando mis hijos eran pequeños, ya que no quería dejarlos mucho tiempo solos. Siempre me han apasionado los desfiles, y mi primera incursión en este mundo fue para promocionar mi propia marca. Para llegar a más personas, decidí organizar mi primer desfile con las hijas de mis clientas y amigas.

Como soy muy detallista, dediqué tiempo a prepararlas para que todo saliera perfecto. Con el tiempo, surgieron oportunidades que me permitieron crecer en el ámbito de los desfiles, consolidando mi experiencia y pasión.

Un momento significativo en tu carrera fue el año pasado. ¿Qué lo hizo especial?

El año pasado fue un hito en mi carrera, ya que pudimos elevar el nivel de nuestros desfiles al contratar artistas y modelos reconocidos, lo que nos permitió preparar aún mejor a nuestro equipo. Entre las figuras destacadas, contamos con la presencia de Rodrigo Guirao Díaz, un actor y cantante de renombre internacional y Hernán Drago, entre otros, lo que sin duda marcó un gran crecimiento para nuestra marca.

¿Cómo es el proceso creativo para la producción de un desfile de moda desde la conceptualización hacia la ejecución?

Cuando inicio la organización de un desfile de moda, lo primero que considero es qué puedo ofrecer para diferenciar nuestro trabajo del resto. Es crucial definir un estilo único y pensar en la ubicación perfecta, porque estos elementos son el corazón del evento. Desde la concepción de una idea hasta la ejecución, cada detalle cuenta, y es precisamente en estos detalles donde se marca la diferencia.

El proceso comienza con una lluvia de ideas para identificar el concepto central. Este concepto es la base que guiará todas las decisiones posteriores, desde la selección de las prendas hasta la ambientación del evento.

¿Qué aspectos logísticos son los más desafiantes a la hora de organizar un desfile?

Una vez definido el estilo y el concepto, es importante elegir una locación que resuene con la visión creativa y que potencie la experiencia de los asistentes.

Luego, se pasa a la planificación minuciosa. Esto incluye desde la coordinación con diseñadores y modelos hasta la elección de la música, iluminación y escenografía. Cada uno de estos elementos debe estar alineado con el concepto original para garantizar una coherencia estética y emocional.

Finalmente, la ejecución del desfile es donde todo cobra vida. Es fundamental contar con un equipo altamente coordinado y atento a los detalles, ya que cada paso, cada mirada y cada nota musical contribuyen a crear una experiencia memorable.

¿Cómo seleccionas los diseñadores y modelos con los que trabajas para cada desfile?

Para asegurar la calidad y coherencia en cada desfile, contamos con un staff propio de modelos a quienes preparamos meticulosamente para que se destaquen en cada pasada. Además, buscamos diseñadores y marcas que se alineen perfectamente con el estilo y la temática del evento que estamos organizando, garantizando así una experiencia visual armoniosa y memorable.

¿Qué tan importante es la colaboración con otros profesionales de la industria, como estilistas, maquilladores y escenógrafos?

En el mundo de la moda y los eventos, el éxito no se alcanza solo; es el resultado de una colaboración intensa y dedicada entre diversos profesionales. Cada miembro del equipo aporta su experiencia y creatividad, haciendo que cada evento brille con luz propia.

En mi productora, me siento afortunada de contar con un equipo excepcional: Mariana Carrera y Victoria Taboada, ambas destacadas estilistas y maquilladoras, quienes aportan su visión artística en cada proyecto; Christian Cáceres, un experto en la parte audiovisual, cuya capacidad de capturar la esencia de cada momento es invaluable; Julia Nuñez, que se destaca por sus peinados innovadores y dreadlocks únicos; y mi asistente Kiara Melón, quien siempre está al pie del cañón, asegurando que todo fluya sin contratiempos.

A lo lardo de mi trayectoria, he tenido el honor de contar con la colaboración con profesionales de la talla de la Dra. Andrea Schill, creadora y directora de Emporio Lady Bio, que incursiona en el mundo de la belleza y la estética. Su experiencia y su enfoque creativo han enriquecido nuestros proyectos conjuntos, y juntas hemos logrado resultados que aún tienen mucho por mostrar en el futuro.

¿Qué tendencias actuales estas observando en la producción de desfiles de moda?

En este último tiempo, hemos observado una creciente inclusión de talles grandes en las pasarelas, con una demanda cada vez mayor de modelos plus size. Nos esforzamos por ofrecer producciones originales y de alto valor tanto para las marcas como para las modelos que confían en nuestro trabajo. Por eso, analizamos constantemente nuestras ideas para seguir evolucionando y superándonos en cada desfile.

¿De qué manera consideras la sustentabilidad y el impacto ambiental en la producción de tus eventos?

En nuestros eventos, la sustentabilidad es una prioridad. Nos aseguramos de no utilizar nada que dañe el medio ambiente, como la eliminación de la pirotecnia en los cierres de desfiles. Además, trabajamos con marcas que se comprometen con la moda sustentable, destacando prendas y cosméticos que respetan el medio ambiente. Creemos firmemente en la importancia de tomar conciencia y reflejarlo en cada detalle de nuestros eventos.

¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera y cómo los has superado?

El mayor desafío en mi carrera fue aprender a confiar en mí misma y creer que todo lo que me propongo es posible. Aunque algunos proyectos no resultaron como esperaba, entendí que cada experiencia trae un aprendizaje valioso. Esto me ha dado la fuerza de voluntad necesaria para seguir adelante, aun cuando el camino no es fácil, pero con trabajo y perseverancia, todo se logra.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiera iniciarse en la producción de desfiles de moda?

El camino no es fácil; la competencia es alta y todo cambia constantemente. Sin embargo, es posible. Lo más importante es informarse, aprender, rodearse de personas que compartan tus objetivos y, sobre todo, nunca dejar de creer en uno mismo.

¿Qué proyectos emocionantes tienes planeados para el futuro?

En estos próximos meses, nuestra productora se enfocará en crecer y trabajar en conjunto con la Dra. Andrea Schill para brindar a nuestras modelos un asesoramiento integral de belleza y estética, abarcando cuidados estéticos y holísticos tanto desde su óptica profesional como de su marca de cosmética natural y vegana.

Planeamos expandir nuestro espacio de trabajo para incluir áreas Beauty, Cosmetología, Oratoria. Además, vamos a seguir expandiéndonos en el área de la Distribuidora con los productos de Emporio Lady Bio

Desfile

El desfile de modas se celebrará en el elegante Palacio Dor, en Parque Leloir, el 18 de agosto a partir de las 15 hs. Este emblemático lugar destaca por su arquitectura sofisticada y sus espacios amplios, que reflejan glamour y estilo.

La Conducción estará a cargo de Tomi Dente, la apertura estará a cargo de Bachata N&A, contaremos con la presencia de Damian Moya, Diana Lombardo, La Buenos Aires Band, Esteban Yunta, Kallen y Fabiola Abud y la influencer Lulieta Lahitte

Estarán presente los Diseñadores Satori Maribel y Silvina Fernández presentarán sus nuevas colecciones, mientras que Elizon mostrará su línea completa de vestidos, desde infantiles hasta de fiesta y novias.

Titian Moda, nuestro sponsor por una década, Crota, con su enfoque en la sostenibilidad.

Además, veremos a Eleven para ambos sexos, Bredmar para adolescentes, Soltar Indu con diseños que empoderan a la Mujer, Moraleja que viste a Flor Vigna. Uma Mía traerá sus reconocidos zapatos para niñas. A Jag exhibirá sus diseños inspirados en sus hijos y Franco Marisel completará el desfile.

Agradecemos a nuestros sponsors: Shimbol, Dón Barcelo, Santa Bnita Lencería, Ghost Indumentaria, y, por supuesto, a Emporio Lady Bio, Cosmética Natural y Vegana.

Además, agradecemos la presencia de invitados especiales como el Diseñador Cristian Ali; Federico Lami productor de Grupo Perfil, Caras; Milagros Cayguará, Modelo y directora de la Revista Mujer Brilla; Silvana Pañe (Journalist Lifestyle); Jorge Navatta Lynch Productor; Marian Ramirez (Podcast Mas allá de mi historia)

Instagram: @emporioladybio / @productoraladyann

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1159534219