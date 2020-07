Ivana Taborda: entrenamiento emocional

Ni bien se certificó como Coach Personal, Organizacional y de Negocios en junio de 2017 con el número AR2586251300617 en ABC Coaching, Ivana Taborda comenzó con el ejercicio de la profesión. “Inicialmente trabaje junto a emprendedores y empresarios, acompañándolos en la gestión operativa de sus pymes y emprendimientos, como el plan de acción comercial, gestión de recursos, plan de crecimiento y desarrollo, gestión de equipos, entre otros.

Pero, inmediatamente, note que la pyme o emprendimiento era un reflejo del empresario o emprendedor que la conducía, y que para generar los cambios y crecimientos que esperábamos, era prioritario trabajar con el emprendedor íntegramente, ya que sus acciones y su actitud son un reflejo de su estado mental y emocional”, detalla Ivana, quien está especializada en Inteligencia Emocional, PNL y Bioneuroemoción, además de estudiar Metafísica desde hace más de 12 años.

- ¿De qué manera comenzó a trabajar en esa transformación necesaria?

Noté que las herramientas, procesos y métodos de Coaching eran muy útiles, pero para generar una verdadera transformación, y así un crecimiento sostenible, necesitaba nuevas herramientas. Fue así que comencé las formaciones en Inteligencia Emocional, Gestión Emocional y Bioneuroemoción.

- ¿En qué procesos acompaña hoy a sus clientes?

En procesos de crisis, transformación, crecimiento, cambio, evolución, desarrollo y separación, integrando herramientas y métodos de distintas disciplinas para desarrollar una nueva visión de sí mismo y de su mundo, viviendo sus emociones como fortalezas que lo potencian e impulsan. Mis procesos de acompañamiento se dan con personas, de manera individual, y también con parejas, familias y equipos de trabajo. Son encuentros personales, en modalidad online o presencial. También desarrollo, online o presencial, distintos tipos de talleres vivenciales: Gestionando nuestros Estados Emocionales; Construyendo Autoestima y Autovaloración; Armonizando Relaciones y Lealtades Familiares Heredadas.

- ¿En qué casos utiliza herramientas de la Bioneuroemoción, Inteligencia emocional y PNL? y ¿en qué otras el Coaching?

A las herramientas de la Bioneuroemoción, la Inteligencia Emocional y la PNL las utilizo para gestionar sus estados emocionales fluctuantes, conocer la estructura de creencias que el cliente está reflejando hoy en todas las áreas de su vida, hacer consciente sus cargas emocionales heredadas, las lealtades familiares y los mandatos inconscientes que lo están limitando y también para acordar hábitos de auto observación que nos permiten interpretar lo que las emociones nos están comunicando a través del lenguaje del cuerpo.

El Coaching lo utilizo para establecer objetivos y el plan de acción para cumplirlos, redefinir nuevos modelos de pensamientos y accionar, desarrollar ejercicios para poner en práctica con experiencias diarias los nuevos conceptos que vamos creando y para generar planes de acción para construir hábitos de salud emocional.

- ¿Cómo se define a usted misma, profesionalmente?

Me defino como Coach Emocional o Entrenadora Emocional.

- ¿Su historia personal ha sido determinante en la elección de su profesión?

Sí, he transitado muchas experiencias muy dolorosas que me han llevado a buscar y encontrar herramientas para afrontar, transitar y trascender mis limitaciones emocionales, mentales y físicas. Hoy puedo decir que lo he logrado y vivo en un estado de profunda paz.

He transitado muchos abandonos, maltratos, violencia, y hoy vivo mi historia como un valioso capital de experiencias que me son muy útiles al momento a acompañar a mis clientes. Mi trabajo, mi vocación, mi pasión, mi propósito es ayudar a las personas a encontrar su armonía emocional, mental, física y espiritual. Cada concepto, idea, herramienta, proceso y método que comparto, lo practiqué, lo probé y lo transité en primera persona.

- ¿Ha notado un crecimiento de rupturas y crisis en estos tiempos de confinamiento por la pandemia?

Sí, es notable la cantidad que estamos viviendo como consecuencia de las circunstancias derivadas de la pandemia, ya sea por el aislamiento, la crisis económica, el miedo al contagio, entre otros. Debido a este contexto, nos encontramos “aguantando” en muchos frentes y nos sentimos agobiados, sin opción, y vivimos como con una tapa sobre nuestro volcán de emociones, transitando estados de “extrasuceptibilidades”.

Sostener este estado de inestabilidad e incertidumbre tanto tiempo, desencadena inevitables explosiones emocionales, dañando internamente nuestra salud y, externamente, nuestras relaciones. A raíz de esta excepcional situación hemos tomado mayor conciencia de que el equilibrio emocional es de vital importancia y contribuye, en gran medida a nuestra salud física y a nuestro bienestar integral.

Para contacto: Av. República de China S/N, Barrio Cerrado Valle Escondido, Córdoba Capital // Tel: (0351) 755 5961 // Mail: tabordaivanagimena@gmail.com.

