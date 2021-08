Jana Gluten Free: pizzas, empanadas y dulzuras

JANA GLUTEN FREE es un espacio gastronómico fundado en 2017 por Jana Del Otero Stendel, diseñadora gráfica y Ariel Stendel, analista de sistemas. Ellos ofrecen a sus clientes una carta 100% libre de gluten, con elaboración propia y artesanal, con cocina a la vista en todas sus sucursales. Hoy conversamos con JANA, quien nos cuenta más acerca de sus pizzas, empanadas, sus famosas fugazzetas rellenas y las dulzuras que tienen en sus espacios.

“Nuestros clientes saben que ofrecemos un producto esmerado en su elaboración, totalmente artesanal y con un canal de comunicación abierto y de manera directa. A diario sumamos clientes nuevos de barrios más alejados a los que ofrecemos la modalidad TAKE AWAY, pero esperamos llegar muy pronto a sus domicilios con delivery propio con la apertura de nuevas franquicias”, destaca Jana.



¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?



Cuando el cliente ingresa al local no duda de estar en una pizzería, con aromas propios de nuestras pizzas artesanales y fainá al corte. Disfrutamos de verlos felices con nuestras creaciones.

Además, formamos de manera continua a nuestro personal con visitas periódicas y capacitación in-situ, revisando recetas y procedimientos a diario. Todas nuestras creaciones utilizan materia prima libre de gluten y sin TACC.



¿Cuáles son los métodos de venta y consulta?

Contamos con diversos canales de contacto y eventualmente venta, en www.janaglutenfree.com.ar ofrecemos todos nuestros productos publicados con sus precios actualizados.

También agregamos la posibilidad de realizar tu pedido desde la misma plataforma con un software de desarrollo propio que, luego de la compra, te redirecciona automáticamente al WhatsApp para terminar de completar la operación con consultas y estimación de llegada del pedido.

Además, pueden comunicarse telefónicamente a cualquiera de nuestras sucursales o vía WhatsApp al 54911 6681.2564 en atención al cliente.



¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtienen de su trabajo?

Son muchas realmente. Creemos en nuestro proyecto, en nosotros mismos y más aun en nuestros socios franquiciados que apuestan a crecer junto a nosotros. Pero es imposible quitar la sonrisa de nuestros rostros cuando un niño viene con sus padres y se lleva una "pizza en cajita", como ellos dicen. La sonrisa de un niño que se siente incluido vale más que mil palabras.

¿Cómo se proyectan a futuro?



Estamos afianzando nuestras sucursales y acercando propuestas a nuevos socios que quieran sumarse a nuestro proyecto exitoso. Proyectamos la apertura de 5 locales al primer semestre

del 2022.

