Julieta Naymé Pelayo: ¿Cómo saber si amamos demasiado?

Julieta cuenta con una gran experiencia como coach y en esta nota nos destaca como fue el paso a paso para crear su espacio, junto con su compañera Mara Veira, de “mujeres que aman demasiado”. Con una historia de lucha, la emprendedora busca brindarles a las mujeres un espacio de escucha y entendimiento, para acompañarlas y que se sientan identificadas.

“Me separé luego de 18 años de matrimonio. Viví creyendo que iba a ser una relación para toda la vida y, al terminarse, para mí fue una situación devastadora. Luego de varios meses en depresión decidí buscar ayuda. Hice varios seminarios de coaching más psicóloga y psiquiatra. Entonces descubrí que era dependiente emocional y que amaba demasiado”, destaca Julieta.

Fue así como la emprendedora, decidió buscar una alternativa, formándose en coaching. “Cuando comencé en esta profesión mi vida cambió por completo. Mujeres en situaciones similares vieron mi proceso de crecimiento y me contactaron para preguntarme cómo había hecho. Me di cuenta de que me gustaba acompañarlas y me salía natural. Luego conocí a Mara. Ella me propuso que coordinemos un grupo de sanación, para “Mujeres que aman demasiado”.

Las charlas se dan de manera online y participan mujeres de Argentina y otros países. Ellas se juntan cada jueves de 20 a 22 horas y tienen un grupo de WhatsApp para acompañarse durante la semana.

¿Cuál es la finalidad del grupo?

Es un espacio para mujeres que sufren por amor, donde al escucharse se sienten identificadas. Al compartir sus experiencias en confianza, porque aquí no juzgamos, se vuelven más honestas consigo mismas y menos temerosas. Disfrutando también del compañerismo, humor y el afecto de todo el grupo.

¿Cómo se puede dar cuenta una mujer, si es que ama demasiado?

Quienes aman en forma obsesiva están llenas de miedo: a estar solas, a no ser dignas o a no inspirar cariño. Las mujeres que aman demasiado provienen de una familia disfuncional que no ha sabido cubrir las necesidades emocionales, (padres con violencia de género, malos tratos, alcoholismo o que trabajan mucho) y no les prestaban suficiente atención. Por estas razones, las mujeres tienen baja autoestima y no se respetan, porque consideran que no merecen la felicidad.

¿En qué otros espacios trabajas?

En las sesiones las personas toman conciencia que, aunque sean fuertes en algunos ámbitos, pueden tener relaciones de dependencia. Aquí descubren cómo vincularse de forma sana, amar sin depender y entender sus emociones. Entonces eligen su bienestar y se priorizan.

Además, todos los meses doy talleres:

” Amarme para amarte” donde trabajamos durante un mes, para reflexionar sobre el amor y crear vínculos sanos.

“Redes sociales que impactan” junto a Fernando Girasol, donde ayudamos a Coaches y emprendedores a comunicar ofertas y vender emprendimientos en las redes sociales.

Este mes voy a estar dando 2 cursos más: “Dejá de Sarasear”, los secretos de la comunicación eficaz. Y “La felicidad en tus manos”, para reconectar con uno mismo.

Datos de contacto: Julieta Naymé Pelayo - celular: +54 9 1169566710 - PAGINA WEB www.julypelayo.com - INSTAGRAM @julypelayo.