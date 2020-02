Luis Guerra: vestidos únicos para un momento soñado

Luis Guerra comenzó hace tiempo a realizar diseños para novias y fiestas. Su premisa es generar una pieza única para que sus clientas puedan disfrutar al máximo su momento soñado. “En mi adolescencia me pasaba horas haciendo diseños de zapatos, siempre expectantes a la última tendencia. Ahí fue el comienzo por lo que hoy me apasiona. Me inscribí en la carrera de diseñador de modas, me recibí y me compré la primera máquina de coser, que hasta el día de hoy la conservó”, le comenta Luis a Caras.



¿Que te inspira a la hora de diseñar?

Si voy a diseñar para una clienta, mi primera pregunta es: “¿como querés estar ese día?” Siempre buscando la comodidad en la prenda. Y si diseño para mi atelier, empiezo por el material; coloco el género sobre el maniquí, estudio su morfología y en ese momento, sale la inspiración. No termino hasta no verlo realizado.



¿Que has aprendido en estos años de profesión?

En estos 10 años de profesión aprendí mucho sobre la conexión con la persona que se acerca a mi atelier: el escuchar, el saber comprender las diferentes personalidades y el saber manejar los tiempos.



¿Qué buscas mostrarle al mundo en tus diseños?



Busco que la gente me identifique. Quiero que al mirar un diseño diga "es de Luis Guerra”. Creo que es lo que todo diseñador busca, el sentirse identificado y reconocido.



¿Qué tipo de diseños realizas?



Mi gran fuerte es crear recuerdos. Busco crear prendas que son pensadas para esa noche, para ese momento único e irrepetible.



¿Cual es el vínculo que generas con el cliente?



Se generar vínculos de amistad y confianza, siempre buscando la comodidad. Quiero que se sientan contenidas, únicas y que tengan seguridad plena. Me pasó muchas veces de estar realizando la prenda y que me digan: "Luis, no estoy convencida de algo”. Luego de eso se vuelve a empezar y lo más gratificante es saber que el cambio fue para bien.

¿Qué es y de que se trata tu colección “Luis Guerra Brida”l?



“Bridal” es una colección de vestidos de novias, es lo que más me apasiona en mi carrera. Lo que se busca en ella, es ese detalle que haga la diferencia para ese día soñado por la novia.



¿Que es lo que se viene para tu marca?



Siempre espero que la vida me sorprenda buscando nuevas oportunidades. Se vienen cambios, producciones, colecciones en un año lleno de sorpresas.



¿Cuales son las mayores satisfacciones que te dio tu trabajo?

Siempre es ese mensaje, días después, agradeciendo por cómo se sintió esa noche. Muchas veces soy invitado a los eventos y puedo ver a la persona luciendo mi diseño y veo su cara de felicidad y satisfacción. Yo siempre les recuerdo “Es tu noche es tu momento, tenés que disfrutarlo al máximo". Esa es una de las mayores satisfacciones.

¿Cómo te ves en el futuro?

A mi futuro lo veo rodeado con la gente que siempre me acompaña dia a dia , mi familia, mis amigos, mis perros y en lo profesional buscando nuevos horizontes y que la vida me sorprenda.

