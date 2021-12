Nadia Kubar: creando arte a través de la filigrana

“Descubrí la filigrana hace casi 12 años. En ese entonces Renata, mi hija, estaba por cumplir años, comenzaba el jardín y quería realizar algo distinto para las invitaciones. Comencé a explorar y apareció esta técnica que me permitió poder comenzar este emprendimiento, llamado SonRisas ®. Con errores y aciertos pude ir avanzando, manteniendo los pilares fundamentales de mi vida: Renata, Stefano, Juan, Francisco, Victorio y Guillermo”, comenta Nadia sobre su familia quienes, son su equipo incondicional y los cimientos del proyecto.

¿Qué podemos encontrar dentro de SonRisas?

Actualmente tengo a disposición tutoriales en formato pdf, los cuales son realizados en su totalidad mediante vivos de Instagram. Es decir, te obsequio la clase y podés adquirir mediante la web el tutorial escrito con los patrones correspondientes. También pueden encontrar los video tutoriales súper detallados.

Los cuadros personalizados se realizan por pedido en un tiempo mínimo de una semana y se entregan enmarcados con vidrio para protección.

¿Cómo te reinventaste con la pandemia?

Reinventarse en la pandemia fue algo muy difícil. Mi trabajo lo realizo en casa y, durante el año 2020, esta se había convertido en una escuela: 4 hijos en distintos niveles escolares, clases simultáneas vía zoom, marido con trabajo esencial, el miedo a lo desconocido en ese entonces.

De todos modos, eso no fue impedimento para ampliar mis conocimientos. Me aboqué al uso de las redes, donde comencé a mostrar el paso a paso de mis proyectos y me puse en contacto con la gente.

Esto me permitió llegar a distintas partes el mundo y conocer colegas que aman la técnica, intercambiando y nutriendo conocimientos, mediante una pantalla… algo maravilloso. Tal es así que surgió la necesidad de ofrecer, mediante formato digital, lo que antes de la pandemia se realizaba en clases presenciales.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el mundo de la filigrana?

La tendencia actual en la filigrana se basa en su parte moderna. Es decir, trabajarla mediante la técnica de delineado, utilizando esa tira de papel sobre el contorno de figuras. También puede realizar para la formación de nombres, haciendo una técnica visualmente llamativa creando los distintos trazos tipográficos.

Nadia, ¿dónde pones el foco?

Me gusta enfocarme en la personalización del trabajo. Visualizar el proyecto final haciendo cambios en el camino, tratando de descubrir las ideas del cliente para poder transformarlas con tiras de papel.

Cada trabajo realizado lleva consigo una serie cosas a tener en cuenta: el ambiente en el que se trabaja, los estados de ánimo de quien lo realiza, la utilización de materiales de primera calidad, descubrir el momento creativo y conectarse con el interior para poder, a través de las manos, plasmar lo que dicta el alma. Sumado al tiempo de trabajo, claro. Eso se refleja finalmente en la obra terminada.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Mi proyección a futuro se basa principalmente en el conocimiento mediante los desafíos. Quiero Instruirme en base a los intercambios no solo técnicos sino también culturales. Esto me permitirá desarrollar este arte con una impronta propia, brindando mis experiencias en esta novedosa técnica que permite crear con las manos… desde el corazón.

DATOS DEL CONTACTO:

WEB: www.sonrisasonline.com.ar

Instagram: @nadiakubar_sonrisas

Whatsapp: 1134661394

Por CREDITO CARAS