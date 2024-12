Niceliss: Innovación y pasión en el arte del alisado

CREDITO CARAS

Tuvimos el placer de conversar con Nicole Centurión, creadora de Niceliss Studio, un espacio dedicado a realzar la belleza y confianza de sus clientas a través de técnicas de alisado innovadoras. Durante nuestra charla, Nicole nos compartió cómo descubrió su pasión por este rubro, los desafíos que enfrentó al dar sus primeros pasos como emprendedora y cómo logró transformar un sueño en un negocio en constante crecimiento. Además, nos adelantó sus planes para el futuro, que incluyen expandir su marca y seguir marcando tendencia en el mundo de la belleza.

1. Sobre tus comienzos: ¿Cómo descubriste tu pasión por los alisados y qué te llevó a decidirte por este rubro en particular?

En mis comienzos tenía 18 años y terminando la escuela yo empezaba a estudiar una carrera, pero a su vez necesitaba traer dinero a casa ya que estábamos mi mamá y yo solas. Así fue como nació la idea de “Alisados By Nicole”, mi nombre de fantasía en su momento.

Siempre fui muy segura y decidida, así que compré un producto y sin saber nada de nada me tiré a la pileta… por suerte, había agua.

2. De hobby a profesión: ¿Cómo fue el proceso de transformar tu interés inicial en un emprendimiento profesional con Niceliss Studio?

Inicialmente era una forma “rápida” de traer dinero para aportar en casa. Pero luego de un año haciendo alisados, empecé a conocer el mundo del marketing y comencé a analizar los emprendimientos como negocios exitosos, me encantó.

Desde muy chiquita me picó el “bichito emprendedor”. A los 7 años hacía manualidades, pulseras y collares, o cualquier cosa para venderlas a mis vecinos. Siempre supe que quería algo más que un trabajo “tradicional” pero no podía hacerlo a medias. Y es por esto que abandoné la carrera que estaba estudiando y me metí de lleno a emprender.

3. Conexión personal: Trabajas muy de cerca con cada cliente, ¿cómo describís la conexión que generas con las personas que confían en vos para un cambio en su cabello?

Me gusta ponerme del lado del cliente y pensar: qué no quisiera que me hagan en un salón de belleza y cómo me gustaría que me traten. Porque tuve malas experiencias en peluquerías y tengo muy claro lo que no quiero para mí salón.

Describo esta conexión como una amistad. Las atendemos como nos gustaría ser atendidas. Nos volvemos una amiga que te hace pasar un rato lindo y te deja el cabello hermoso, nos mostramos tal cual somos y nos reímos mucho, distrutamos… pero cuando hay que llorar, lloramos junto a nuestras “clientamigas”, llegamos a querernos mucho.

Es muy importante para mí la relación con nuestra clientela porque muchas chicas están conmigo hace 6 años y contando. En tantos años hemos vivido tantas cosas, crecimos juntas. Consecuentemente se vuelven amigas y de nuestro lado como equipo cada vez tenemos que esforzarnos más para que su experiencia con nosotras sea la mejor que vivan en un salón.

4. El impacto de Niceliss: Desde 2019 hasta hoy, ¿qué crees que ha sido clave para el crecimiento y la expansión de tu estudio?

La perseverancia y la determinación son importantísimas para construir un negocio a largo plazo. A su vez la capacidad de arriesgarse es clave para salir de nuestra zona de confort, para crecer siempre hay que ir por más.

5. Instagram y marca personal: Tu perfil en redes sociales muestra un cuidado estético impecable, ¿qué papel ha jugado Instagram en el desarrollo de tu negocio?

Sin Instagram no creo posible que exista Niceliss como lo conocemos hoy. En cuarentena me enfoqué mucho en Instagram, y estudiando Marketing Digital pude crecer en la red social. Es por esto que mi agenda comenzó a llenarse exponencialmente.

6. Desafíos y aprendizajes: ¿Qué desafíos enfrentaste al comenzar Niceliss y cómo han moldeado tu visión actual como profesional?

Cada elección que tomamos es un desafío.

Yo sé que elijo cada día salir de mi zona de confort, lo que implica desafiar mis límites.

Desde ya, emprender es una montaña rusa con altibajos: un mes llenas la agenda en dos horas y al mes siguiente no reserva un turno ni tu familia. Para mí, eso lo hace divertido porque no te permite quedarte quieta, hay que innovar y moverse 24/7 si querés vender.

Esto es todo un mundo y aprendes constantemente. El mayor desafío es seguir cuando al inicio vas contra viento y marea. Sabemos que la primera etapa de emprender es puro remo y reinversión, no ves frutos. Mientras tanto había gente que veía mi negocio como un capricho que duraría un mes, subestimando ese potencial y dudando de las elecciones que una toma.

Pero lo que sí es cierto es que soy caprichosa y siempre tuve ese deseo de diferenciarme, no encajando en lo “normal”, así que elegí confiar en mi. Y ese es mi mayor aprendizaje: tomar decisiones confiando en lo que yo creo correcto.

7. Tendencias y evolución: ¿Cómo has adaptado tus técnicas y servicios a las nuevas tendencias o demandas de los clientes desde que iniciaste?

El mundo de la belleza avanza constantemente, si querés crecer no podes quedarte con lo que hay, así que intento siempre capacitarme e informarme para innovar. Hace poco implementamos un alisado exclusivo en la zona: el alisado con nanotecnología láser es nuestro servicio de lujo, traído directamente desde Brasil al igual que nuestras planchas profesionales.

8. Mirando hacia el futuro: ¿Qué planes o metas tenes para Niceliss Studio en los próximos años?

Este año abrimos el local nuevo y es enorme. Realmente es el local de mis sueños así que en 2025 planeo dejarlo impecable, tal como lo soñé.

Me gustaría seguir generando trabajo, que es mi mayor orgullo. Asi que busco constantemente agregar servicios nuevos.

Mi meta para los próximos años es crear mi marca de productos capilares, específicamente de alisados.

Y apuntando a mucho más: me encantaría llevar a Niceliss a lo más alto y convertirlo en franquicias.

Datos de contacto:

Instagram: @niceliss.studio

WhatsApp: 1150039258